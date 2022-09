Ook Tieltenaars kunnen nu aan inwonerstarief gaan zwemmen in buurgemeenten

Het is voorlopig nog steeds wachten op meer nieuws over het zwembad van Tielt, maar in tussentijd maakte het stadsbestuur wel bekend dat het financieel zal tussenkomen voor inwoners, schoolgaande kinderen en de (watersport)clubs die in een andere gemeente gaan zwemmen.

Eerder meldde schepen van Sport Hedwig Verdoodt (CD&V) al dat de Tieltse watersportclubs voor de huur van het zwembad in een andere gemeente evenveel moeten betalen als in Tielt en dat het verschil dan zal bijgepast worden door de stad. Bovendien krijgt elke club nu ook maandelijks 5 euro per lid jonger dan 18 jaar ter compensatie van de vervoerskosten.

Nu voorziet het stadsbestuur ook een tussenkomst voor de scholen en de andere clubs die door de sluiting elders moeten gaan zwemmen. Zo krijgen de scholen een extra toelage voor het busvervoer richting de andere zwembaden en zullen de leerlingen niet meer moeten betalen dan dat ze voor de reguliere zwembeurten in Tielt zouden betalen.

Ook in de tarieven voor de inwoners zal het lokaal bestuur tussenkomen. Zo kunnen inwoners van Tielt vanaf 1 oktober in Wingene en Meulebeke gaan zwemmen aan het inwonerstarief van de beide gemeenten. (TM)