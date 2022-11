Ook senioren in Ieper nemen een duik tijdens de zwemweek

Op vrijdag 18 november kwamen heel wat senioren afgezakt naar het stedelijk zwembad van Ieper.

De sportanimatie had weer het halfuurtje zwemmen in baantjes ingevoerd, terwijl anderen actief waren op de aquafiets. We bemerken de sportieve senioren in de cafetaria van het zwembad na de aangeboden warme wafel, samen met hoofdredder en initiatiefnemer Thierry Buseyne. Patrick Plets kroonde zich met 1.175 meter tot zwemkampioen, gevolgd door Ivan Debacker (1.100 meter) en Lutgart Overbergh (825 meter).

(ZB)