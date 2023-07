Ook Plopsaqua bant de losse zwemshort uit het zwembad: “Hygiëne en veiligheid staan voorop”

Als laatste grote zwembadgroep heeft Plopsaqua de losse zwemshort de deur gewezen. Wie tussen Maya de Bij en Bumba wil plonzen, moet daarvoor nu een strakke zwembroek uit de kast halen.

Jarenlang was een loszittende zwemshort hét kledingstuk bij uitstek voor (jonge)mannen om aan en in het zwembad te dragen. Sinds enkele jaren is de short echter in de ban geslagen.

Alle grote zwembadgroepen van ons land weerden een voor een het item uit hun complexen, een trend die nu ook Plopsaqua volgt. Zowel in De Panne als in Landen-Hannuit kan je enkel nog van een stevige portie waterplezier genieten als je een aansluitende zwembroek in lycra in je tas hebt zitten. Loshangende shorts zijn niet meer welkom.

“Omwille van de veiligheid en hygiëne”, argumenteert Sofie Loy, woordvoerder van Plopsa. “Met een losse short kan je makkelijker ergens blijven haperen aan een waterattractie, iets wat we absoluut willen vermijden. Maar ook hygiënische factoren spelen een belangrijke rol. We merkten dat veel mensen een hele dag met een dergelijke zwemshort Plopsaland De Panne bezochten en in de vooravond richting zwembad trokken. Met dezelfde short aan. Dat willen we vermijden.”

Te koop in de shop

De maatregel werd al op 1 juni doorgevoerd en is duidelijk aangekondigd. “Dat deden we vooraf via onze websites en sociale media en ook nu communiceren we erg helder”, klinkt het. “Zowel op het toegangsticket als via een rode banner op onze site informeren we onze bezoekers dat een losse short niet langer tot de mogelijkheden behoort. Uiteraard hebben we begrip voor mogelijke verzuchtingen, maar we voeren gewoon een intussen algemeen geldende regel ook bij ons in.”

Wie trouwens zonder strakke zwembroek in een van de Plopsa-zwemparadijzen opdaagt, hoeft niet per se meteen naar huis om een kledingwissel door te voeren. “In onze shop verkozen we gepaste exemplaren en de goedkoopste heb je al voor 29,99 euro. Al krijg je daar meteen een A-merk voor in return. En wie liever toch op een ander moment terugkeert, kan daarvoor dezelfde tickets gebruiken. We proberen ons in deze aanvangsfase zo soepel mogelijk op te stellen.”

De maatregel geldt zowel voor volwassenen als kinderen.