Ook dit jaar kunnen verenigingen van ‘feestplein’ gebruikmaken

Ook dit jaar zal de zone tussen kerk en gemeentehuis, en vooral de grasstrook Het Park, omgetoverd zijn in een gezellig feestdecor.

De primeur was er vorig jaar vanaf juli tot het voorlaatste weekend van september. Heel wat organisaties maakten er gretig gebruik van, maar kregen al te vaak af te rekenen met regenweer in de weekends en moesten permanent de covidregels in acht nemen. Geen sinecure. Nu is er meer mogelijk, een ware verademing!

De gemeente wil dat ‘feestplein’ al functioneel laten vanaf de kleine kermis van 10 juni tot en met 18 september. Heerlijk amusement in open lucht, de sociale contacten aanzwengelen, de ideale opportuniteit voor verenigingen om iets in te richten…dat is een summiere greep uit het aanbod van nobele bedoelingen van dit project.

‘Het feestpaleis’ zal omvatten: 28 rode stoelen, rode banken, parasols, houten bobijnen als stoeltjes om te chillen, lichtslingers voor een feeërieke verlichting, een tent boven een barmeubel met bakfrigo en stromend water voor de afwas, en misschien, voorlopig nog optioneel, een stretchtent van 160 vierkante meter.

Kortom, als het ware een complete horeca-faciliteit voor de verenigingen. Uiteraard met wat strikte verbodsbepalingen om de goede orde en netheid te bewaren. Geen geluidsoverlast, activiteiten exclusief voor verenigingen, verboden om vuurkorven en vuurschalen op openbaar domein te gebruiken. De mobiele evenemententruck kan daar ook gereserveerd worden. Info via 051/68 80 63.