Ook dit is Kamping Kitsch Club: Koen Crucke waagt zijn kans op BK dildowerpen

Goed 25.000 man die zich van hun marginaalste kant laten zien met veel fluo, veel bloot en ook de Barbie-hype. Dat kan alleen maar Kamping Kitsch Club zijn. Voor het eerst werd er ook het BK dildowerpen georganiseerd. Opvallendste deelnemer? Ongetwijfeld Koen Crucke.

Het walhalla van de wansmaak, het mekka van de marginaliteit. Op Kamping Kitsch Club krijgt fout al jaren een nieuwe dimensie. Ook zaterdag zochten ruim 25.000 mensen weer de grenzen van het fatsoen op. Van hardcore tot schlager, elk muziekgenre met een reukje aan krijgt er een plekje en dat tussen een decor dat niet voor de ogen van kindertjes bedoeld is. Of wat dacht je van ’s werelds grootste sekspop?

59,8 meter

Maar er is ook ruimte voor sport. Je meten tegen meervoudig Belgisch kampioen armworstelen Dries Feremans? Menig marginaal pijnigde tevergeefs zijn biceps. Nog opmerkelijker was het BK dildowerpen. De 23-jarige Ian Naert uit Zwevezele schoot er de hoofdvogel af met een afstand van 59,8 meter. De techniek? “Vastpakken aan de top en knallen.”

Hij kreeg concurrentie uit markante hoek. Koen Crucke, die er optrad als Meneer Spaghetti, waagde ook zijn kans. “Ik heb nooit getwijfeld, je moet al eens iets proberen in het leven. Ik heb trouwens 50 keer geoefend”, vertelde hij. Des te opmerkelijk: de acteur zakte af met gekneusde ribben na een ongelukkige val. Zijn worp zal in elk geval niet in de annalen worden opgenomen. (JD)