(Ont)spanning op Wevelgems kampioenschap Eierwerpen

De vrienden van Frings Toe organiseren voor de vijfde maal het Wevelgems kampioenschap eierwerpen. Traditioneel gebeurt dat op paasmaandag, de dag na Pasen vallen er dus eieren uit de lucht.

Op maandag 10 april moet je op de speelplaats van het Sint-Pauluscollege zijn voor een dag spanning en ontspanning. Spannend, want telkens weer is het afwachten of ‘de vanger’ het ei dat tientallen meter verder wordt gegooid, wel zal vangen.

Er is ook ontspanning, want De Frings Toe zorgen vooral voor een gezellige namiddag. “We stellen vast dat de ploegen die in het verleden op de afspraak waren, zich terug inschrijven”, zegt Eddy Vanheule van Frings Toe. “De inschrijvingen lopen verrassend vlot binnen, we hebben nu al 38 ploegen. Het reglement verandert niet: een ploeg telt drie personen: een gooier, een vanger en een kapitein. Je krijgt drie eieren en daarmee moet je zover mogelijk zien te gooien. En te vangen.”

De competitie vindt plaats op de speelplaats van het Sint-Pauluscollege. Op de grond wordt wat zand gestrooid, dat maakt het makkelijker om de resten van het gevallen ei op te ruimen.

Er zijn heel wat mooie prijzen te winnen. Inschrijven voor het kampioenschap kan nog in bierhuis de Mythe, of op het telefoonnummer 0498 85 28 65 (Eddy Vanheule). (SL)