Ontdek wie de sterkste man van West-Vlaanderen is op Bikschote Kermis

Met een nieuw Kermiscomité belooft Bikschote Kermis van vrijdag 26 tot dinsdag 30 augustus een schot in de roos te worden. Zwaartepunt van de vijfdaagse ligt op de zondag met De Sterkste Man van West-Vlaanderen, een spectaculaire krachtmeting met jurering en gastoptreden van ‘The Belgian Beast’ Jimmy Laureys.

De kermisactiviteiten in Bikschote beginnen op vrijdag 26 augustus al om 18 uur met ambiance in het Kermiscafé aan de Mariazaal, de ballonwedstrijd voor de jeugd en kinderanimatie aan de kermiskramen. “Om 21 uur is er happy hour in het Kermiscafé, om 22 uur luiden we de klokken als officiële start van de kermis en om 22.15 uur is er vuurwerk, als het niet te droog is”, zegt kersvers voorzitter Pieter Claeys (35).

Openluchtfuif

“Op zaterdag organiseren we samen met andere verenigingen een fietstocht voor senioren en voor de jeugd met versierde fietsen. Om 16 uur is er een loopwedstrijd voor de jeugd. Achteraf mogen ook de mama’s een toertje lopen. Vanaf 17 uur is er een openluchtfuif, met opnieuw happy hour om 21 uur.”

“Zondag starten we de dag om 11 uur met een aperitief in de Mariazaal. Om 14 uur is er Sterkste Man van West-Vlaanderen in de Sint-Janstraat. Dat duurt ongeveer tot 18 uur. Vanaf 17 uur is er alweer sfeer en muziek in het Kermiscafé, met om 17.30 hebben we de prijsuitreiking van de kleur- en tekenwedstrijd. Om 18 uur is er een optreden van Angelo de Graeve.”

Belgian Beast

Het is het tweede jaar op rij dat het Kermiscomité de Sterkste Man van West-Vlaanderen organiseert. “We namen contact op met Jimmy Laureys en zo zijn we erin geslaagd om vorig jaar voor het eerst in West-Vlaanderen zo’n wedstrijd te organiseren. Toen golden er wel nog coronamaatregelen dus we moesten ons daaraan aanpassen. Dit jaar is dat niet meer het geval en maken we er een groot feest van.”

De wedstrijd maakt deel uit van het Belgisch kampioenschap. De krachtpatsers moeten onder meer zeven keer een zware band omdraaien en een vrachtwagen van veertien ton voorttrekken. Speciale gast is Belgisch kampioen Jimmy ‘The Belgian Beast’ Laureys. “Hij zal demonstraties en commentaar geven tijdens de wedstrijd, samen met zijn vrouw”, zegt Pieter. “Er kunnen veertien deelnemers meedoen, onder wie drie mensen uit het buitenland en drie West-Vlamingen. Je hoeft dus geen West-Vlaming te zijn om De Sterkste Man van West-Vlaanderen te worden. Vorig jaar was de winnaar een Fransman.”

Kleinere kermis

“Dit jaar zijn we met een nieuw bestuur en we maken er het beste van. Vandaar dat het net als vorig nog een kleinere kermis is. We willen volgend jaar weer een volledige week een kermisprogramma voorzien”, zegt Vincent, die met zijn acht jaar de meeste jaren op de teller heeft als lid van het kermiscomité. Voor kersvers voorzitter Pieter Claeys (35) is het echter zijn eerste kermis. “Ik zat tien jaar in de KLJ van Merkem. Negen jaar geleden ben ik ermee gestopt, maar toch bleef het kriebelen om me te engageren in een vereniging. Hopelijk kunnen we dit jaar heel wat mensen – ook van buiten Bikschote – lokken naar onze activiteiten en bruist de kermis van Bikschote binnenkort weer als weleer.”