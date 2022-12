Ontdek Veurnse kunstenaars tijdens Toeren & Loeren

Toeren&Loeren, de sfeervolle kunstenwandeling doorheen het Veurnse centrum, gaat dit jaar door in het weekend van 16, 17 en 18 december. Maak kennis met Veurnse (amateur)kunstenaars op diverse plekken in de stad. Het centrale thema is dit jaar ‘Georges Simenon’, de Belgische schrijver die het boek ‘De Burgemeester van Veurne’ schreef, maar die ook bekend is van talloze detective romans over Maigret. Naast een voorgestelde kunstenwandeling doorheen het Veurnse stadscentrum is er dit jaar ook een alternatieve kunstenwandeling doorheen Beauvoorde.

De persoonlijke interpretaties worden opgeluisterd met een vleugje live pianomuziek, gebracht door Wilfried Krause die reeds meerdere mallen de tentoonstellingen van Zonnepalet sfeervol heeft begeleid. Els Bruynooghe, Johan Van-Heddeghem en Norbert Vanneuville stellen hun beelden tentoon.

Alle locaties openen telkens omstreeks 14 uur en sluiten rond 20 uur.

De twee wandelparcours, door het stadscentrum van Veurne en de dorpskern van Beauvoorde, zijn verkrijgbaar bij Visit Veurne, Grote Markt 29.

De wandelingen vinden plaats van 16 december tot en met 18 december van 14 tot 20 uur. Vanaf zonsondergang wordt de tocht extra sfeervol.