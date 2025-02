Ontdek onze Kortrijkse mossen in het Kennedybos

Een plantenwandeling zo vroeg op het jaar? “Jawel, dat kan”, klinkt het bij Natuurpunt Kortrijk. “Dit is immers het moment waarop de allerkleinsten schitteren: de mossen!” Afspraak op zondag 9 februari om 9.30 uur aan het Kennedybos. De gidsbeurt duurt tot 12 uur.

“Onze gids Silvano Vanoverberghe neemt je mee in de duistere hoekjes van het Kennedybos. Laat je vooral verrassen door hun grote verscheidenheid, hun minuscule schoonheid, hun aparte leefwijze en hun grote ecologische waarde. En misschien, heel misschien, kunnen we wel een kaboutermuts ontdekken”, vertelt Trees De Prest, secretaris bij Natuurpunt Kortrijk. De wandeling is geschikt voor jong en oud.

De groep spreekt af op de hoek van de President Kennedylaan en de Ziekenhuisweg.