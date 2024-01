Ontdek de ‘kleinste carnavalstoet van het land’ in Knokke-Heist

Knokke-Heist en carnaval, de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En die voorliefde voor het carnavalsgebeuren start al heel jong. Ook dit jaar zorgen de kleuter- en basisscholen van Knokke-Heist van 1 tot en met 19 februari voor de kleinste carnavalstoet van het land.

Aan deze editie nemen er 28 klassen uit 9 scholen deel, goed voor een totaal van 557 kinderen. De 28 zelfgebouwde praalwagens van deze stoet zijn via een wandelzoektocht te bezichtigen bij verschillende lokale handelaars in Heist. Allemaal samen vormen zij de Klasparade. De folder met de wandeling kan je verkrijgen in HEY (Pannenstraat 138) in Heist of raadpleeg hem online op heistviertcarnaval.be of via de app ‘Heist Carnaval’.

En zoals bij de grote stoet, verdient ook de kleinste en fijnste stoet van het land een winnaar. Welke kar vond jij de mooiste? Breng je stem uit via de app of via het formulier in de folder en bezorg je top drie in de groene brievenbus aan HEY in Heist.

De wedstrijd omvat vier categorieën waaruit telkens een top 3 wordt gekozen. Alle winnaars krijgen een leuk geschenkje. De winnaars per categorie ontvangen ook een boekenpakket voor de klas. Uit alle winnaars kiest een vakjury één hoofdwinnaar. (MM)