Ontdek belevingstocht ‘Het Lint’ in Koekelare met gidsbeurten

In het kader van het themajaar ‘Landscapes-Feel Flanders Fields’ werkte Koekelare een leuke belevingstocht uit. Op de startdag zondag 14 mei zijn er meerdere gidsbeurten per fiets en per treintje.

De belevingstocht ‘Het Lint’ voert je langs elf locaties, van het militair kerkhof in Vladslo tot aan het Lange Max Museum in Koekelare. Op elke locatie met een link naar de Eerste Wereldoorlog staat een bord met uitleg. Meer achtergrond, foto’s, liedjes en meer vind je in de ErfgoedApp.

Bewegwijzerd met gele lintjes

“De tocht wordt bewegwijzerd met gele lintjes, verwijzend naar het liedje ‘Tie a yellow ribbon around the old oak tree’. Daarin vraagt een gevangene om een geel lintje in de boom te knopen als hij nog welkom is bij zijn terugkeer. Wanneer hij thuiskomt, hangt de boom vol gele lintjes”, duiden Rudi Willaert en Gerdi Staelens, bezielers van het Lange Max Museum.

“De route is terug te vinden via RouteYou onder de naam ‘HET LINT_Landscapes Koekelare’. Eén van de hoogtepunten langs het traject wordt het visualiseren van het Duitse oefenterrein in Koekelarebos dat sedert de Eerste Wereldoorlog al die tijd onder de grond is blijven zitten. Een must-see! Er zullen ook (tijdelijke) kunstwerken langs het parcours staan.”

De brochure van de route vind je hier. Vanaf zondag 14 mei is ze ook verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme & Cultuur.

Bezienswaardigheden

Op de route vind je vele bezienswaardigheden zoals het prachtige Praatbos, het Treurend Ouderpaar op het militair Kerkhof in Vladslo, Lange Max en Het Lange Max Museum.

Gidsbeurten

Op zondag 14 mei zijn er de volgende gidsbeurten, waarvoor je kunt inschrijven:

– Gegidste fietstocht om 14u – start Militaire begraafplaats Vladslo (max. 25 personen).

– Gegidste fietstocht om 15u – start Militaire begraafplaats Vladslo (max. 25 personen).

– Gegidste treinrit om 14u – start op de Markt/Sint-Maartensplein (max. 20 personen). Deze laatste is bedoeld voor minder mobiele mensen die toch het traject wensen te doen.