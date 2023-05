Ondernemers slaan handen in elkaar tijdens Fashionshow

Op donderdag 11 mei vanaf 18.30 uur is er op Ter Waarde in Ieper een fashionshow met afterparty. Organisator is onderneemster Alissia Porez.

“Ik baat Byalis uit in de Kalfvaart”, vertelt de 24-jarige Ieperse. “In Byalis kan je terecht voor kledij, maar ook voor hairstyling en make-up. Ik ben nog maar net gestart met mijn zaak en val net buiten het centrum. Om wat meer bekendheid te verwerven, dacht ik na over een leuk evenement. Ik ken bovendien Guillermo Pluym van Woodness. Ook hij startte recent zijn foodbar en die ligt eveneens net buiten het centrum.”

Extra beleving

Alissia en Guillermo sloegen de handen in elkaar voor een Fashionshow, die zal doorgaan in Woodness. “Het leek ons de ideale locatie. We starten om 18.30 uur met een modeshow, die zal gepresenteerd worden door voormalig Miss België Justine De Jonckheere. Daarna zorgt Guillermo voor lekkere tapas en bijhorende drankjes. Om 21 uur is er dan de afterparty. Met een fotobooth en andere leuke standen zorgen we voor extra beleving. Voor de modeshow en catering betaal je 15 euro. Daarin zit ook een goodiebag inbegrepen, gevuld met producten van jonge ondernemers uit de buurt. De afterparty is gratis. De Poperingse dj Le Vin zorgt voor de passende beats.” Ze mikken op 150 aanwezigen. “We zitten nu al rond de 100. Als blijkt dat dit in de smaak valt, willen we graag nog meer edities organiseren”, besluit Alissia enthousiast.

Meer info: volg Byalis en Woodness op Facebook.