Ondanks slecht weer toch een mooie opkomst voor Rommelmarkt Sint-Jan

Dankzij de samenwerking met Buurtwerk van Stad Kortrijk valt TEXtival altijd samen met de Rommelmarkt Sint-Jan in de omliggende straten. Het succesvolle duurzame buurtfestival zorgt voor veel passage in de Sint-Janswijk, goed voor de rommelmarkt dus. Op enkele plaatsen was door het slechte weer de beschikbare ruimte voor standhouders niet ingevuld.

Van 8 tot 16 uur konden passanten snuisteren van de Stasegemsestraat en Jan Breydellaan tot de Pieter de Conincklaan, op zoek naar spullen die een tweede leven verdienen. “We merken dat het slechte weer de Kortrijkse verzamelaars niet tegenhoudt”, zegt Jan Willemyns (63).

“Gezellige wijk”

Samen met zijn vrouw Hilde Geldhof (62) stonden ze drie jaar geleden voor de eerste keer op het Prinses Marie-Joséplein. De kinderen zijn uit het huis en stelselmatig, na een grote opkuis, verzamelen ze spullen die weg mogen. “We zijn tevreden met deze plaats. Sint-Jan is een gezellige wijk. Veel mensen passeren hier en er is een mogelijkheid om slechts wat verderop in de Passionistenlaan of Goedendaglaan de auto te plaatsen. De zaken die wij of onze kinderen niet meer kunnen gebruiken, proberen we hier te verkopen. Het loopt goed. We verkopen bijvoorbeeld koperen potten, Vlaams aardewerk, kaders en sieraden voor slechts enkele euro’s, maar we hebben ook een bak ‘gratis’ met bijvoorbeeld videocassettes en een recorder”, vertelt Jan. “Wat we niet kunnen verkopen, schenken we aan V-TEX voor kansarme mensen. Andere zaken gaan terug mee naar huis voor de volgende editie”, vult Hilde aan.

Praatje slaan

Ook Jef Willems (27) deed gisteren enkele batjes. Hij woont al drie jaar in de Schaekenstraat, een zijstraat van de Stasegemsestraat, en kuiert voor een tweede keer door de rommelmarkt. Hij kocht een gezelschapsspel, droogbloemen en een vinylplaat. “Wat me vooral aanspreekt is de gezelligheid van de buurt die samenkomt. Door zo’n rommelmarkt sla je al rapper eens een praatje met de buren. Vroeger woonde ik in Gent en daar zaten we wekelijks met de wijk samen, dus ik vind het de max om dat nu wat terug te hebben. Naar het einde toe blijven we hier ook wat plakken met vrienden en maken we er een klein feestje van.”