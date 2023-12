‘Omgekeerde escaperoom’ Ravottorium opent de deuren

Op zaterdag 30 december kan je bij het Ravottorium terecht voor een Curieuzeneuzedag. Het gloednieuwe project van Kristof Gouwy en Vroni Smet moet nog openen, maar doet kinderen nu al watertanden. “We wilden eerst een vakantiehuis openen, maar daar heb je zelf weinig plezier aan.”

In de Hubert d’Ydewallestraat 17 opent weldra het Ravottorium, een nieuw concept van de Speelpleinbouwers, die ook achter Familiepark De Sierk in De Haan zitten. “Ik kom uit Waasmunster en Kristof uit De Haan, maar nu wonen we in Beernem. Aanvankelijk zouden we een vakantiehuis openen, maar daar heb je als uitbater weinig plezier aan. Met dit concept is dat wel zo. We deden al heel wat try-outs voor familie en groepen en het concept slaat echt aan”, vertelt Vroni.

In het Ravottorium krijgen kinderen een box met een opdracht of zoektocht. Eens ze de oplossing daarvoor vinden, krijgen ze een muntje. “Dat verschaft hen toegang tot een van de vele speelkamers op de verdiepingen van ons pand. Door die combinatie kunnen de kinderen gerust een aantal uur spelen, en dat zonder schermen”, lacht Smet. “Ons idee wijzigt regelmatig en we zijn nog druk in de weer. Er komen steeds nieuwe speelhoeken bij. Mijn man maakt al langer speeltoestellen, maar die job werd fysiek te zwaar. Hiermee vonden we een nieuwe, even leuke uitdaging.”

soep en koekenbrood

Beneden zorgen de uitbaters voor lekkers voor tijdens of na het spelen. “’s Middags is er soep met brood, in de namiddag koekenbrood met een warm drankje. ’s Avonds bieden we ook een buffet aan. De combinatie met horeca zat aanvankelijk niet in de plannen, maar we merken dat ouders het leuk vinden. We werken ook samen met scholen voor schoolreizen en activiteiten.” (AVH)

Op zaterdag 30 december kan je kennismaken met het concept tijdens de curieuzeneuzedag. Meer informatie en reservaties via www.ravottorium.be.