Oldtimermeeting in wzc Wieltjesgracht

Op zaterdag 6 augustus vanaf 14.30 uur vindt in de tuin van Wieltjesgracht VZW een oldtimermeeting plaats. Een weekje later houdt oldtimerclub ‘De Zwartrokers van Toen’ ook een eigen oldtimerrit op zondag 14 augustus in Merkem.

Sinds kort zet Wieltjesgracht VZW in op een meer buurtgerichte zorg met het buurthuis d’Oude Kapelle in de Lange Torhoutstraat 29 te Ieper. Deze naam werd niet zomaar gekozen, want het toekomstige buurthuis is gevestigd in de voormalige Onze-Lieve-Vrouw Gasthuiskapel op de site. Met deze buurtwerking en het buurthuis is het de bedoeling om een gezellige buurt te creëren die voor iedereen toegankelijk is, maar ook de stap naar zorg- en welzijn te verkleinen door het inzetten van een buurtzorgcoördinator en buurtzorgcoach.

“In het buurthuis vinden er tal van activiteiten plaats zoals de wekelijkse kaartersnamiddagen op maandag, de tweewekelijkse breiclub op vrijdag, maar ook infosessies rond mantelzorg en bewegingssessies in samenwerking met het bewegingshuis Fit tot in de Pit”, vertelt buurtzorgcoach Katrien Walbrou. “Samen met de oldtimerclub ‘De Zwartrokers van Toen’ uit Merkem organiseren we ons eerste grote buurtevenement, een oldtimermeeting op zaterdag 6 augustus”, vult buurtzorgcoördinator Maddy Decroix aan. “Zo’n evenement vraagt wel wat enige voorbereiding en we zijn blij met de samenwerking en de expertise van de oldtimerclub. De meeting start om 14.30 uur, de tractors zullen zich een klein uurtje vooraf klaarzetten voor publiek. Nagenieten is mogelijk in het buurthuis d’Oude Kapelle met een frisse pint met braadworst of een koffie met een lekkere ijscoupe, voor elk wat wils.”

Heb je zelf een oldtimertractor en wil je deelnemen? Meld het dan aan Katrien of Maddy via 057 22 69 54 of maddy.decroix@wieltjesgracht.be. Gratis deelname, versnapering en verrassing voorzien voor elke deelnemer met tractor.