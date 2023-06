Oldtimermeeting in Komen op zondag 11 juli

Friends en Cars Comines organiseert op zondag 11 juni van 9 tot 18 uur een oldtimermeeting op de terreinen van de technische school Sint- Jozef.

In totaal zullen er wellicht 150 wagens langskomen om te bewonderen, zodat de parking langs de Rue Romaine weer te klein zal worden. De hele dag door kan men genieten van een drankje of aanzitten aan een leuke barbecue. Het ensemble X-Side zorgt voor een stevige portie bluesrock. Op de foto staan de organisatoren in hun lokaal, café Chez Joyca, met voorzitter Régis Benoit, schatbewaarder Andy Bonte, ondervoorzitter Pascal Ponchaux en lid Grégory Sambaer die de laatste voorbereidingen treffen.

Inlichtingen via 0471 56 42 62 of 0492 13 23 29 of via hun Facebookpagina. (ZB)