Oldtimermeeting bij Ter couttere

Op zondag 10 september vindt Cars & Coffee @Ter couttere plaats. Het wordt een leuke ontmoetingsdag voor liefhebbers van oldtimers. Bijpraten kan in een gezellige kader met een kopje koffie en een lekker ontbijt.

“Drie jaar geleden kochten we deze historische hoeve van de gekende familie Verstraete”, vertelt eigenaar Nick Verhooghe (50). “We beschikken over een uniek domein in een historisch kader omringd door natuur. Samen met mijn vrouw Inge Vandevelde (40) kwamen wij op het idee om hier een pop-up zomerbar in te richten.”

Inge vertelt verder: “De zomer zit er zo goed als op en het was geen topzomer. Toch hoor je ons niet klagen. Ondanks de vele regendagen zijn we tevreden met de opkomst naar onze zomerbar. De bezoekers zijn heel positief en willen meer. We werkten vooral thema’s en activiteiten uit voor gezinnen met kinderen en dat viel goed in de smaak. Een topmoment was het Kids Fest. Nu zijn wij nog twee weekends open. De openingsuren zijn wat gewijzigd: op vrijdag van 17 tot 24 uur en op zaterdag en zondag is de zomerbar open van 13 uur tot 24 uur. Volgende zomer gaan we opnieuw van start. Ook dan zullen we tal van evenementen en activiteiten uitwerken.”

Cars & Coffee

Op zondag 10 september vindt Cars & Coffee plaats. De familie organiseerde al eerder dergelijk event en dit werd succesvol onthaalt. Vandaar dat ze er graag een vervolg aan breien. “Mijn papa is een grote oldtimerliefhebber en zo kwamen mijn ouders op het idee om een meeting te organiseren”, vertelt dochter Céleste (20). “Cars & Coffee is een ontmoetingsdag voor liefhebbers van oldtimers. Voor eigenaars en liefhebbers is het altijd een aangenaam treffen. Er valt dan ook heel wat moois te bewonderen en we verwachten 80 oldtimers. Bezoekers kunnen bijpraten en genieten van lekkers uit het aanbod van onze zomerbar. ‘s Morgens, vanaf 9 uur is er ontbijt met koffie voorzien in onze tent. Hiervoor moet men wel op voorhand inschrijven. Op zondag 17 september is de laatste openingsdag van dit jaar en we sluiten af met een bijeenkomst van oldtimertractoren before 1980. Dit event kwam er op vraag van enkele klanten. Hieraan is ook een ontbijt gekoppeld en er is ook een bepijlde landelijke rondrit.” (NS)

Inschrijven voor het ontbijt kan via de Facebookpagina Ter couttere.