Oktoberfoor in Oostende plechtig geopend

Vrijdagavond openden de attracties op de Oktoberfoor in Oostende. Nog tot en met zondag 6 september baadt Oostende in de kermissfeer. Zoals de traditie het wil werd door kermisschepen Charlotte Verkeyn (N-VA), de beenhesp aangesneden.

Elk jaar in oktober vult het stadscentrum van Oostende zich met tientallen kermisattracties. Dat is dit jaar niet anders. Onder ruime belangstelling werd de Oktoberfoor vrijdagavond plechtig geopend door de burgemeester en de schepenen van de stad. “We zijn blij dat we dat kunnen doen in goede omstandigheden. De voorbije twee jaren is dat heel moeilijk geweest door de ondertussen bekende redenen. We zijn trots op de forains. Ze staan er in weer en wind. De ‘fore’ zoals dat hier in de volksmond genoemd wordt, is een belangrijk evenement voor de inwoners van onze stad”, sprak burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Traditioneel werd de beenhesp aangesneden. “Het is een Luxemburgse traditie die we ondertussen ook in Oostende al enkele jaren volgen”, duidt schepen Charlotte Verkeyn. “Het aansnijden van de beenhesp moet zorgen voor een goede en voorspoedige kermis.”

De opening ging gepaard met ontmoetingen met onder andere het kindvriendelijk stadsfiguurtje James, Iron man, Bumble Bee en enkele Star Wars personages. Daarnaast was er een meet & greet met TikTokster Haley Bonduwe en kon je jezelf gratis een gek kapsel laten aanmeten. Op dinsdag 11 oktober is er een prikkelarme kermisdag. Vanaf 16 uur worden die dag de lichten gedoofd en het geluid gedempt. Op die manier worden de vele prikkels beperkt. De attracties draaien dan ook wat trager. Op 31 oktober is er tot slot de Halloween-familiedag. Diverse attracties geven dan kortingen.