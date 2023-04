Oekraïense beer Sandra en haar welpen groeien en bloeien: “Geslacht is nog altijd een vraagteken”

De Oekraïense beer Sandra beviel op 18 januari onverwacht van twee welpjes in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren. In oktober arriveerde Sandra en haar broer Tishka in het dierenpark De Zonnegloed, nadat ze bevrijd werden uit Oekraïens oorlogsgebied. De verzorgers wisten niet dat de beer zwanger was. Beer Sandra en haar twee welpjes stellen het ondertussen goed, al moet Sandra nog steeds een dringende tandingreep ondergaan die door de geboorte van de welpjes werd uitgesteld.

“De welpjes stellen het zeer goed. Ze beginnen al wat actiever te worden en verlaten al af en toe eens het nest, maar ze blijven er toch echt dicht bij. Ze gaan zeker nog niet op wandel. De welpen beginnen ook al te smullen van mama Sandra haar eten, waar ze niet altijd mee akkoord is”, lacht Karel Ackaert, zaakvoerder Sanctuary De Zonnegloed. De welpjes dartelen momenteel nog naamloos door het leven. “Het geslacht is nog altijd een vraagteken, omdat we natuurlijk de welpjes nog gerust laten en bij de moeder laten.”

Wanneer bezoekers de welpjes kunnen bewonderen, is nog niet duidelijk. “Dit is nog altijd een moeilijke vraag. De twee welpen en moeder moeten aangeven wanneer die tijd rijp is. Ik vermoed als we mooi weer gaan krijgen. Een exacte periode is moeilijk te zeggen. We zien wel, het belangrijkste is dat we hen goed opvolgen en ingaan op wat zij aangeven. Aan het verblijf speelt er wel een video met de laatste filmpjes van de welpen die bijna wekelijks wordt bijgewerkt.”

Beer Sandra en haar twee welpjes stellen het zeer goed in dierenopvangcentrum De Zonnegloed. © LBR

Berenverblijf

Op logistiek vlak was de onverwachte komst van twee welpjes een moeilijke puzzel. Het verblijf van de beren kan onderdak bieden aan vier beren. In het verblijf waar Mimi en Uli zaten was er in oktober dus nog plaats voor de Oekraïense beren Sandra en Tishka, maar niet voor twee extra welpjes. “We gaan tijdelijk een crèche voorzien voor moeder en welpjes”, vertelt Karel. “Dit zal een aangepast verblijf zijn voor hen, maar niet overdreven groot. Zodat wij ze goed kunnen opvolgen en de moeder niet in paniek raakt als ze haar kroost even uit het oog verliest. Het wordt een knus binnenverblijf. Met een kleine buitenkooi een buitenweide met leuke klauter mogelijkheden.”

Tandingreep

In oktober arriveerde Sandra en haar broer Tishka in het dierenpark De Zonnegloed in Vleteren, nadat ze bevrijd werden uit Oekraïens oorlogsgebied. Begin januari werd in één dag tijd 3.500 euro ingezameld voor een broodnodige ingreep. Beer Sandra heeft namelijk erge tandpijn door vier afgebroken hoektanden. Op 8 februari zou Sandra de tandingreep ondergaan, maar die werd door de geboorte van de welpjes uitgesteld.

“Natuurlijk krijgt ze haar medicatie, maar er is momenteel niets aan te merken. We houden dit in het achterhoofd en vanaf het kan – en de specialisten er akkoord mee gaan, wordt Sandra haar operatie ingepland. Ook daar moeten we echt dag per dag, week per week afwachten wat de welpjes aangeven. Mama Sandra geeft ons aan niets van pijnen of last te ervaren. Ze is nog altijd super rustig en zorgt ongelofelijk goed voor de welpen”, zegt Karel.

