‘ODB Open Air’ brengt sport en ambiance samen

Voetbalclub KWS Oudenburg organiseert van zondag 6 april tot en met zondag 4 mei ‘ODB Open Air’. Dat is een bundeling van verschillende evenementen, met misschien ook een titelfeest voor de lokale voetbaltrots.

Koninklijke White Star Oudenburg pakte vorig jaar uit met een fandorp tijdens het Europees kampioenschap voetbal. Geen groot voetbalkampioenschap dit jaar, maar de club vond alsnog genoeg redenen om te feesten. Mét fandorp: buitenbar, eetstanden en groot scherm. Place to be is het terras van de voetbalclub in de Bekestraat.

“Met Bar Bidong tonen we op zondag 6 april vanaf 11 uur de Ronde van Vlaanderen op het grote scherm met verder ook nog enkele dj’s. We streven naar een feestelijke en memorabele zondag: koers combineren met beats stelt ons in staat om elk publiek aan te spreken”, stelt Emiel Vandewalle, KWS-bestuurslid en medeorganisator.

Volksfeest

Op vrijdag 2 mei staat de After Trail gepland, een afterparty van een stadsloop ten voordele van Think Pink diezelfde dag. “’ODB Open Air’ wordt het eindpunt van de loop- en wandeltocht door publieke plaatsen en handelszaken”, vervolgt Emiel. Ook niet-deelnemers zijn welkom op het event. Lokale voetbalfans zullen alvast duimen voor het weekend van 26 april. Dan staat de jaarlijkse fin de saison van KWS Oudenburg gepland waarbij de laatste wedstrijden van zowel de eerste ploeg als de jeugdploegen gevierd worden met een barbecue. De kans bestaat dat KWSO kampioen speelt in tweede provinciale: de ploeg staat met een match meer gewonnen aan de leiding, samen met Veurne. Pikant detail: als Oudenburg promoveert, zou het voor het eerst in zestig jaar uitkomen in eerste provinciale. “Als we kampioen worden, dan trekken we alle registers open. Verwacht dan maar een volksfeest”, aldus Sybren Taillieu, kapitein van het eerste elftal. ‘ODB Open Air’ wordt op 4 mei afgesloten met het uitzenden van de bekerfinale tussen Club Brugge en RSC Anderlecht. Het evenement krijgt de nodige steun vanuit het stadsbestuur. (TVA)