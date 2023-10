OC De Troubadour organiseert Huiverige Halloweentocht in Bissegem

Op dinsdag 31 oktober organiseert de OC-raad van De Troubadour opnieuw zijn Huiverige Halloweentocht in Bissegem. Na een succesvolle eerste editie kunnen inwoners dit jaar weer deelnemen aan een griezeltocht van ongeveer vijf kilometer langs donkere hoekjes.

Voor de organisatie van de halloweentocht kan de OC-raad rekenen op extra helpende handen. Groep Ubuntu voorziet soep voor de wandelaars en Jong Crescendo kruipt in de huid van een zombie-orkest. Daarnaast kunnen griezelige verhalen en een spectaculaire lichtshow niet ontbreken om de wandeling vorm te geven. De organisatie moedigt de deelnemers ook aan om verkleed aan het parcours te beginnen. Wie dat wenst kan zich voor de start nog laten grimeren in een angstaanjagend monster.

Snel uitverkocht

In 2022 kwam de OC-raad van De Troubadour op het idee om een halloweentocht te organiseren. “Bij Bissegemnaren doet het vaak de ronde dat er in de gemeente niet veel te beleven valt. We wilden natuurlijk het tegendeel bewijzen. Een griezeltocht voor gezinnen leek ons een interessante piste”, zegt coördinator Bjorn Deleu (45).

De kaarten vlogen in een mum van tijd de deur uit en 120 wandelaars namen deel aan de eerste editie. “We merkten dat er nog heel wat geïnteresseerden waren die geen ticket konden bemachtigen. Door wat te schuiven in onze organisatie konden we dit jaar onze capaciteit verdubbelen”, gaat Bjorn voort. Die verdubbeling was nodig, want opnieuw was alles in een week uitverkocht. “We zijn daar uiteraard blij mee. We zijn opnieuw in onze opzet geslaagd”, aldus een tevreden coördinator. (SV)