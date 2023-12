NYE-party afgelast: lege zaal De Mast op oudejaarsnacht in Torhout

De NYE-Party op oudejaarsnacht in de Torhoutse zaal De Mast is in extremis afgelast. Er is namelijk geen security voorzien en dat wordt door de stad nadrukkelijk verplicht. De onderliggende en bijna zeker grootste reden is evenwel dat er nauwelijks kaarten zijn verkocht. Organisator Tom Maes belooft dat wie een ticket heeft, het terugbetaald zal krijgen.

Op de NYE-party (toegangsprijs 50 euro, alle drank inbegrepen) zouden grote namen uit het genre komen draaien, onder wie radioman Sven Ornelis. Die kan er alvast niet om lachen. “Tot mijn spijt en grote verwondering is de party in Torhout op oudjaar zonder deftige uitleg last minute geannuleerd”, haalt hij uit op Instagram. “Dat is niet correct ten opzichte van de mensen die tickets hebben gekocht en ten opzichte van de artiesten die daardoor andere boekingen missen.”

Zonder professionele security geen party

Burgemeester Kristof Audenaert herinnert nog even aan het reglement voor wie een fuif of party in De Mast organiseert. “Per derde deel van de zaal moeten er twee professionele securitymensen aanwezig zijn”, zegt hij. “Voor de volledige zaal zijn dat er dus zes, voor twee derde van De Mast vier. De organisator van de eindejaarsparty was daar perfect van op de hoogte. Maar te elfder ure meldde hij dat hij in deze drukke feestperiode geen security vond. Tja, zo kan de party niet doorgaan natuurlijk.”

De onderliggende oorzaak van de afgelasting is de bedroevend slechte kaartenverkoop. “De organisator had aanvankelijk de volledige zaal gereserveerd”, vervolgt de burgemeester. “Hij zwakte dat op een gegeven moment af tot nog twee derde en uiteindelijk tot nog slechts één derde. Maar dan nog blijven er minstens twee bewakingsagenten verplicht.”

Amper 200-tal kaarten de deur uit

Initiatiefnemer Tom Maes heeft op de website van de NYE-party een bericht geplaatst. “Door een samenloop van omstandigheden en in overleg met de bevoegde veiligheidsinstanties hebben we uit overmacht beslist om het evenement van 31 december niet te laten doorgaan”, schrijft hij. “Als u tickets heb gekocht, vragen wij u vriendelijk om hier het klantenformulier in te vullen, zodat we alle nodige informatie kunnen verzamelen voor mogelijke compensatie.”

‘Mogelijke compensatie’ klinkt wat onheilspellend, maar Tom Maes belooft dat iedereen die een ticket gekocht heeft, vergoed zal worden. Blijkbaar was er amper een 200-tal kaarten de deur. Gevolg: zaal De Mast zal op oudejaarsnacht leeg blijven. De buurtbewoners malen er niet om.