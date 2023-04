Nu ook petanque spelen in Snooker Pocket: “Bedoeling om ook met een echte club te starten”

Snooker Pocket heeft het terras van de zaak uitgebreid met twee petanquebanen. Je kunt er ook het oude volksspel ‘stekstuiveren’ spelen.

Dat Dominique Vanhonacker en zijn echtgenote Sofie Hostens van aanpakken weten en geregeld met nieuwe initiatieven uitpakken, staat als een paal boven water. Het heeft hen alvast geen windeieren gelegd, want Snooker Pocket is al geruime tijd de thuisbasis van heel wat clubs en verenigingen. Het rijtje is lang: snooker, tapbiljart, driebanden, artistiek biljart, Pocketmanillers, maandagavondkaarters, kingkaartclub Harten Heer, zeven dartsclubs, rummikub, wielertoeristenclub KSV Deerlijk, voetbalclub Pocket Snooker…

“Na het slopen van onze garage kwam er ruimte vrij, ideaal voor het aanleggen van twee petanquebanen”, verduidelijkt Dominique Vanhonacker. “De ondergrond bestaat uit stabilisé die vakkundig werd aangedampt en een laagje dolomiet, de ideale ondergrond voor het spelen van petanque. Aan weerszijden van de petanquebanen is een overkapping voorzien. Daar kunnen de petanquespelers schuilen als de weersomstandigheden wat minder zijn of als het bloedheet is. Er is ook verlichting en camerabeveiliging voorzien”, vertelt Dominique.

Petanqueclub

“We hebben ook houten tonnen geplaatst. Handig om je petanqueballen en drankje achter te laten. Die drankjes kunnen vlot besteld worden met een duw op de bel… Vanop het aanpalende terras kunnen de partners de petanquers volgen… Alle geïnteresseerden zijn welkom om een balletje te komen gooien. Het is ook de bedoeling om met een echte club van start te gaan. Op de petanquebanen kan er ook een partijtje ‘stekstuiveren’ gespeeld worden. Dat is een oud volksspel waarbij je met metalen schijven, de stekstuivers, naar een kurk moet mikken. Op die kurk liggen munten en die moet je er proberen af te schieten. Nu kunnen we enkel hopen op heel wat goed weer…” (DRD)

Info: Dominique Vanhonacker (0473 79 73 50) van Snooker Pocket langs de Hoogstraat 78.