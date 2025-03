Nu ook Dag van de Gezellige Buren in fusiegemeente Wingene

Op zondag 18 mei heeft opnieuw de ‘Dag van de Gezellige Buren’ plaats in de fusiegemeente Wingene. Vorig jaar schoven zo’n 850 buren aan tafel, dit jaar hoopt het gemeentebestuur duizend inwoners samen te brengen.

Het concept blijft simpel: zet op 18 mei je tafel buiten en nodig je buren uit. Of je nu kiest voor een klein ontbijt of een uitgebreide barbecue, het gaat vooral om het gezellig samenzijn. Jij zorgt voor de tafel, je buren brengen iets lekkers mee. Inschrijven kan tot 14 april via www.wingene.be/dag-gezellige-buren. Vanaf 22 april kun je dan je goodiebag afhalen, waarin materiaal zit om je burenmoment nog gezelliger te maken. Een erkend buurt- of straatcomité kan tafels en stoelen reserveren via reservaties.wingene.be. Proost!