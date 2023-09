Nog 27 redderposten actief tot midden september, minstens eentje in elke kustgemeente

De zomervakantie zit erop, en net nu stijgt het kwik naar temperaturen die doen verlangen naar een frisse duik in de zee. Geen nood, want in alle kustgemeentes staan er nog tot 15 of 17 september redders paraat, al zijn het er wel een pak minder dan de afgelopen drie maanden.

Op het hoogtepunt van het zomerseizoen waren er 95 locaties aan onze kustlijn waar redders toezicht hielden van op het strand. Nu de schoolvakantie definitief voorbij is wordt dit aantal teruggeschroefd naar 27. Wel had algemeen directeur An Beun van Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) eerder deze zomer gegarandeerd dat er zeker tot 15 september in elke kustgemeente minstens één bewaakte zwemzone zou blijven. In onderstaande tabel vind je alle locaties waar de komende weken nog redders toezicht houden en zwemmen in de zee dus toegestaan is.