Noël Degandt is een verwoed verzamelaar van jokerkaarten

Veldegemnaar Noël Degandt (82) is niet zomaar een fan van speelkaarten. Zijn merkwaardige verzameling van 3.500 veelkleurige jokers zijn stuk voor stuk grafische kunstwerkjes. Met de dalende coronacijfers trekt Noël dit voorjaar weer meer op pad, om kinderlijk verwonderd te speuren naar zeldzame exemplaren.

Wie zijn blik over de glanzende hoezen van Noël Degandts collectie laat glijden, kijkt zich de ogen uit. Componisten en stripfiguren, Griekse landschappen of palmboomstranden, … jokers zijn er zowaar in de meest exotische uitvoeringen, tot exemplaren uit Chinese spellen toe.

Alle 3.500 kaarten steken per rood en zwart paar in lijvige mappen. Ze zijn nauwkeurig geordend volgens het soort beeld erop, anders vergeet Noël op den duur welke uitvoeringen hij al heeft en welke niet. De meeste liefhebbers van speelkaarten sparen uiteraard de volledige spellen, maar er zijn er ook die houden van de rugzijde, waarop bijvoorbeeld enkel biermerken prijken.

Rommelmarkten

Noël is in de ban van de beeldzijde: de jokerfiguren zelf dus. Wanneer hij precies écht aan het verzamelen sloeg, kan hij zich niet meer herinneren. “Het zal wel op een ruilbeurs van onder meer postkaarten geweest zijn dat de vonk oversloeg”, verklaart hij zijn voorliefde.

“Ook rommelmarkten waren talloze weekends bekend terrein voor mijn vaste kameraad Marcel en ik. Voor specifieke clubs van alleen speelkaarten reed ik naar Hasselt en Antwerpen. In onze provincie is er één in Roeselare. Als de prijs meezat, kocht ik jokers, maar gaandeweg ruilde ik met mijn dubbele kaarten. Voor mij hoeft het niet te veel te kosten. Het blijft een liefhebberij.”

Jokers gezocht

Noël zag door de jaren heen meer dan de helft van de kaartbeurzen verdwijnen. Gevraagd en gekocht wordt er vandaag de dag uiteraard via internet. Maar daar is hij niet voor gewonnen. Echt handig in bieden per computer is hij niet, maar vooral de doorgaans veel te hoge vraagprijzen laat hij aan zich voorbijgaan.

Op de gezellig ouderwetse manier plaatste hij half februari op goed geluk een zoekertje in de krant. Onverwacht vielen in amper twee weken tijd al een 1.000-tal jokerkaarten in Noëls brievenbus. Met enveloppen en zelfs pakketjes reageerden lezers tot in Limburg op zijn oproep.

Genieten van de kaarten

“3.500 kaarten lijkt veel. Maar ik blader vrij vaak door mijn collectie, waardoor ik min of meer weet welke ik heb. In een handige etui steken de jokers waarvan ik de ontbrekende van het paar zoek.”

Voor alle kaarten die opduiken, is Noël hoe dan ook erkentelijk. Waar mogelijk schrijft hij ook terug. Het doet hem oprecht plezier dat krantenlezers aan elkaar denken. “Van ontbrekende kaarten lig ik niet wakker. Het is een hobby waarbij iets te wensen moet overblijven. Wie ze ooit zal overnemen? Het is voor mij het belangrijkste dat ik nú van die kaarten kan genieten.”

Info: Noël Degandt, Acaciastraat 27, 8210 Veldegem, tel. 0489 98 64 45.