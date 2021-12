Nieuwpoortenaar bouwt kerstman van 18.000 blokjes

Toen Dimitri Neudt twee jaar geleden stopte met roken, zocht hij iets om mee bezig te zijn en de sigaret te vergeten. Hij ontdekte op zolder in zijn ouderlijk huis Lego van vroeger, en begon te bouwen. “Mijn hobby van toen werd een passie.” Zijn jongste realisatie is een flinke kerstman: 1,24 meter hoog, 18,5 kilogram zwaar, en gemaakt met liefst 18.000 blokjes. Ho-ho-ho!

“Als kind heb ik enorm veel met Legoblokjes gespeeld”, vertelt Dimitri Neudt (49), die ook beroepshalve iets met bouwen heeft, want hij is zelfstandig aannemer. “Twee jaar geleden nam ik de beslissing om te stoppen met roken, maar ik voelde dat ik iets anders nodig had. Toen ben ik naar mijn ouderlijk huis getrokken en heb er vanop de zolder de Legosteentjes meegenomen waarmee ik vroeger zoveel uren had doorgebracht. Misschien denk je nu: hoezo, Legoblokjes voor een volwassene? Maar je zou ervan opkijken als je wist hoeveel volwassen mensen over de hele wereld zich aangetrokken voelen tot Lego.”

Vijftig vierkante meter

Dimitri koos als thema de trein. Ondertussen heeft hij al stations vol met treinen gebouwd.

“Ik heb een ruimte van vijftig vierkante meter die vol staat met legotreinen en treinbanen, ik denk dat ik zeker meer dan tweehonderd treinen en locomotieven heb gemaakt. Als je alles nieuw zou moeten kopen, zou dat een heel dure bezigheid zijn, maar ik probeer veel Legoblokjes tweedehands te kopen, via tweedehandssites en op veilingen. Ik heb zelf een webwinkel in het leven geroepen. Daarmee koop en verkoop ik aan mensen van over de hele wereld. Dat gaat soms heel ver, tot in Pakistan en China.” Een kleine blik op het internet leert dat sommige oude Legoblokjes, die nog moeilijk te verkrijgen zijn, tien tot vijftien euro kunnen kosten. Per stuk…

Veertig uur werk

De nieuwste realisatie van Dimitri is een kerstman. “Als voorbeeld heb ik een bestaand ontwerp gebruikt, maar dat tweemaal groter gemaakt en er een eigen touch aan gegeven”, zegt Dimitri, “Het is een hele onderneming geweest. Ik denk dat ik er zeker veertig uur mee bezig ben geweest, maar het resultaat mag er zijn. Ik ben er heel tevreden mee. Het is uiteindelijk een werk geworden met een hoogte van 1,24 meter en een gewicht van 18,5 kilogram. Ik heb bij benadering zo’n 18.000 blokjes gebruikt.”

De kerstman is te bewonderen in het eetcafé De Dorpspompe in de Ramskapellestraat in Nieuwpoort.

Dimitri op Facebook: https://www.facebook.com/lego.fig.77/ Zijn webshop vind je via: https://store.bricklink.com/Dimiatwork&utm_content=globalnav#/shop