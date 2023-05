Nieuwpoort zet tijdens Visserijfeesten traditie en toekomst in de spots: drie dagen feest in trotse vissersstad

Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 mei organiseert Nieuwpoort de jaarlijkse Visserijfeesten. Op de site rond het vissersschip Surcouf zorgt de stad samen met Promovis vzw voor lekkernijen en vertier. Er valt ook heel wat te beleven in de stedelijke Vismijn, die dit jaar haar 70-jarig bestaan viert

Nieuwpoort zet met de feesten zijn eeuwenoude karakter als trotse vissershaven in de kijker.

Langs de Handelskaai, in de zone rond het vissersschip Surcouf en de stedelijke Vismijn, vormt een gezellige vissmoefelmarkt het brandpunt van de festiviteiten. In tal van leuke eettentjes laten lokale vishandelaars je kennismaken met heerlijke visgerechten en de vele Noordzee-lekkernijen. Swingende live optredens en een kermis zorgen doorlopend voor extra sfeer en amusement. Voor kinderen en jongeren is het Strandlabo van natuurwerkgroep De Zeevonk een leerrijke must-do.

Klaar voor de vaart

Blikvanger tijdens de Visserijfeesten is de authentieke Reddingboot 2, die in zijn oude luister werd hersteld. Op vrijdag 26 mei wordt het geklasseerde Watson-reddingsvaartuig officieel gedoopt en maakt het zijn eerste rondvaart. Provinciegouverneur Carl Decaluwé krijgt daarbij het peterschap van de Reddingboot 2 aangeboden. Het doopfeest vindt plaats vanaf 16.30 uur aan de kade ter hoogte van de uurwerktoren van de Vismijn.

“Onze vismijn is de kleinste, maar beslist niet irrelevant”

Op zaterdag 27 en zondag 28 mei kun je de aangemeerde Reddingboot 2 bezoeken. In de Watson-loods leer je meer over de geschiedenis van het schip en zie je hoe de restauratie in haar werk ging.

Platina Vismijn

In de stedelijke Vismijn staan tal van boeiende rondleidingen op het programma. Je komt te weten welke weg de vis aflegt, van boord tot bord. Daarnaast krijgen bezoekers een inkijk in het reilen en zeilen van dit bijzondere gebouw. Voor wie zelf de handen uit de mouwen wil steken is er een workshop vis fileren.

Op 25 mei 1953 werd de Vismijn officieel ingehuldigd. Het iconische gebouw viert dus daags voor de start van de Visserijfeesten zijn 70-jarig bestaan. Deze markante mijlpaal wordt in de kijker geplaatst tijdens de tentoonstelling De Vismiene, te bezichtigen in de centrale hal van de Vismijn. Je krijgt er te zien hoe de Vismijn en de visverwerking in de afgelopen zeven decennia zijn geëvolueerd. Tegelijk wordt aandacht besteed aan de Vismijnen die het huidige complex voorafgegaan zijn.

Innoverend

Schepen van Visserij Kris Vandecasteele is tevreden dat de Vismijn een prominente plaats krijgt in het feestprogramma: “De stedelijke Vismijn is het onbetwiste hart van de Nieuwpoortse visserijsector. Dit platina jubileum is een unieke kans om het verhaal van deze uitzonderlijke locatie te vertellen, in al zijn facetten. Onze Nieuwpoortse Vismijn mag dan wel de kleinste van de Belgische kust zijn, irrelevant is hij allerminst. Wij zijn een innoverende en toonaangevende speler op het vlak van dagverse vis, garnaalverwerking en duurzame visserij. Via de verschillende gidsbeurten en andere initiatieven brengen we dat verhaal tot bij het brede publiek. Zodat men het enorme potentieel van deze vismijn ontdekt en waardeert.”

Vissershulde

Op pinkstermaandag brengt Nieuwpoort traditiegetrouw hulde aan alle op zee omgekomen vissers. De serene plechtigheid op maandag 29 mei start om 10 uur met een herdenkingsmis in zaal Iseland in de stedelijke Vismijn. Ook het publiek is welkom op deze eucharistieviering.

Aansluitend is er aan de kade de zegening van de Nieuwpoortse vissersvloot. De optocht gaat nadien verder tot aan het Vissersmonument op de Kaai. Familieleden van overleden vissers leggen er samen met het stadsbestuur, overheidsinstanties en verenigingen een bloemenkrans neer.

De Visserijfeesten worden officieel geopend op vrijdag 26 mei om 18.30 uur ter hoogte van de Surcouf. Het volledige programma van het driedaagse evenement ontdek je op www.visit-nieuwpoort.be. Voor bepaalde rondleidingen in de Vismijn moet je je vooraf inschrijven.