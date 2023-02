Nieuwpoort viert valentijn met Love Trail en Liefdesvuurwerk

Op zondag 12 februari staat de Nieuwpoort Love Trail op het programma. De Stad pakt uit met een valentijnseditie van de looptocht. Om iedereen in stemming te brengen, zorgen de drie Westkustgemeenten op zaterdag 11 februari voor een heus Liefdesvuurwerk. Romantische decoraties in het straatbeeld en leuke traktaties in het stedelijk zwembad zorgen voor extra sfeer.

In de aanloop naar Valentijn brengt Nieuwpoort extra gezelligheid en warmte naar de stad. Zo krijgen de Stadshalle, bezoekerscentrum Westfront, het Cultuurhuis en het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad een rode gloed aangemeten. In de bomen in de Oostende- en Marktstraat worden hartjes opgehangen en op de rotonde ter hoogte van het Hendrikaplein verschijnt liefdevolle decoratie.

Nieuwpoort Love Trail

Na de gesmaakte avondeditie van de Nieuwpoort Trail in 2022 krijgt de derde jaargang op zondag 12 februari 2023 een valentijnsjasje aangemeten. Onder de noemer Nieuwpoort Love Trail draait het parcours van de populaire looptocht rond liefde en romantiek, verduidelijkt sportschepen Bert Gunst: “Deelnemers lopen of wandelen langs bekende en minder bekende plekken in Nieuwpoort. Onderweg worden ze getrakteerd op originele passages, sfeervolle muziek en liefdevolle animaties. Deze ‘Nieuwpoort Love Trail’ is een mooie knipoog naar het feest van de liefde. Met deze thema-invulling willen we sporters ook de liefde voor het lopen bijbrengen.”

Je kunt kiezen voor de volledige afstand die 10km bedraagt of het verkort traject van 5,5km. Het parcours kan al lopend of te voet afgelegd worden. Deelnemers vertrekken tussen 9.30 en 10.30 uur aan het stedelijk zwembad in het Leopold II park, dat ook als aankomstzone fungeert.

Tickets voor de Nieuwpoort Love Trail zijn verkrijgbaar via www.visit-nieuwpoort.be of bij de Dienst Toerisme. Het basistarief bedraagt 10 euro. Kinderen (tot en met 12 jaar) betalen 5 euro voor hun deelname.

Liefdesvuurwerk

Om iedereen in de juiste stemming te brengen, verandert de Westkust in de romantische hotspot bij uitstek. Op zaterdag 11 februari 2023 wordt in Nieuwpoort, Koksijde en De Panne om 19 uur simultaan liefdesvuurwerk afgeschoten. In Nieuwpoort ben je welkom op de Zeedijk ter hoogte van het Hendrikaplein.

(PG)