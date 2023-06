Nieuwpoort stelt boeiend zomerprogramma voor

Stad Nieuwpoort pakt deze zomervakantie uit met een uitgebreid aanbod aan leuke activiteiten en inspirerende evenementen. Het zomerprogramma wordt tijdens het weekend van 7 tot 9 juli 2023 op gang getrokken met het meerdaagse heksengebeuren ‘In de ban van Jeanne Panne’. In augustus is het uitkijken naar het muziekgebeuren Beach Festival. Op sportief vlak mogen sportievelingen zich verwachten aan de Flanders Tomorrow Tour en het Long Course Weekend Belgium.

In de ban van Jeanne Panne

Van 7 tot en met 9 juli 2023 brengt de stad het verhaal van Jeanne Panne, die in 1650 als heks op de brandstapel stierf, opnieuw tot leven met ‘In de ban van Jeanne Panne’. Dit zomerevenement valt uiteen in twee luiken: het spannende avondspektakel Jeanne, het verhaal van een heks en het geanimeerde belevingsgebeuren Heksenstad.

Het avondspektakel wordt georganiseerd op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juli 2023 op het Marktplein in Nieuwpoort-Stad. In de voorstelling wordt Jeannes leven vol tragiek, list en bedrog, ziekte en doodslag uiteengezet tegen de broeierige geopolitieke achtergrond aan het begin van de 17de eeuw. Scenarist en regisseur Bart Cafmeyer laat toneel interageren met dans, muziek, projectie en zang. De hoofdrollen zijn voor Maaike Cafmeyer en Mieke Dobbels, ondersteund door tal van figuranten.

Frans Grapperhaus onderstreept met cello de dramatische interacties. Ook de Nieuwpoort Concert Band is van de partij. Om het anekdotische verhaal een universele toets te geven, doet de Stad een beroep op muziekster Axelle Red. Kunsthumaniora Brugge staat in voor de geschiedkundige animatiefilmpjes. Professionele klank-, licht- en projectiefirma’s begeleiden en versterken het geheel.

Heksenstad

Op zaterdag 8 en zondag 9 juli 2023 is er overdag het gratis openluchtgebeuren Heksenstad. Je wordt teruggeflitst naar Nieuwpoort in de eerste helft van de 17de eeuw. Via allerhande ludieke activiteiten en boeiende ensceneringen ervaar je het reilen en zeilen in de post-middeleeuwse stad. Zo is er een uitgebreide ambachtenmarkt waar tal van arbeidsintensieve beroepen worden getoond.

Zoals de naam doet vermoeden, maken ook heksen hun opwachting in de Heksenstad. Bezoekers kunnen hun bezweringsplek betreden of meedansen in een heksensabbat die door de straten trekt. En natuurlijk maak je ook kennis met Jeanne Panne zelf.

Verder zijn er nog tal van extra’s zoals een Heksenbanket, verhalenwandelingen, een Suske en Wiske-zoektocht en originele themaworkshops op de Kinderboerderij.

Beach Festival en Beach Radio

Voor het tweede jaar op rij palmt het tweedaagse Beach Festival van radiozender Nostalgie het Maritiem Park langs de Havengeulpromenade in. Op het podium staan straffe en tijdloze artiesten van toen en nu. Met namen als Texas, Zara Larsson, Arsenal, Suzan & Freek, Berre, Cleymans & Van Geel en Emmy d’Arc op vrijdag kent het Beach Festival een veelbelovende start. Zaterdag geven Mika, Noordkaap, Starsailor, Levellers, Billy Ocean en de Nostalgie All Stars het beste van zichzelf.

Naast tal van Belgische én internationale topacts valt op het festivalterrein heel wat feelgood randanimatie te beleven voor jong en oud. Voor meer info, de line-up en tickets kun je terecht op www.beachfestival.be.

Voorafgaand aan het muziekfestival staat Nostalgie met een pop-up radiostudio op de Zeedijk. Van vrijdag 14 juli tot en met donderdag 3 augustus 2023 kun je er een bezoekje brengen meeswingen op de beste zomerhits van vroeger en nu.

Er staan ook tal van leuke randactiviteiten op het programma. Zo wordt elke zaterdag van 16 tot 17 u. en maandag van 9.30 tot 10.30 u. een groove-danssessie ingericht. Op vrijdag 14, zaterdag 22 en zaterdag 29 juli 2023 is er een gezellig aperitiefconcert, telkens van 17 tot 19 u.

Flanders Tomorrow Tour

Op donderdag 31 augustus 2023 doet de wielerwedstrijd Flanders Tomorrow Tour, een onderdeel van de Bredene Koksijde Classic, Nieuwpoort aan. Dit sportief evenement wordt ingericht van 31 augustus tot en met 2 september 2023 en richt zich op jonge wielrenners in Vlaanderen. Het geldt als de ultieme voorbereiding op een toekomst als profrenner.

Deelnemers krijgen de kans om hun vaardigheden te tonen aan de internationale wielertop. In de Flanders Tomorrow Tour zijn er een aantal klassementen te verdedigen. De sprinters kunnen onderweg en op het einde van elke rit punten verzamelen voor de groene trui. De ‘punchers’ kunnen punten verzamelen door sprints bergop te verzilveren en zich zo meester te maken van de rode trui. Ten slotte is er ook de gele trui voor de leider in het algemene klassement.

Meer info over de wedstrijd lees je op www.bredenekoksijdeclassic.be/flanders-tomorrow-tour.

Long Course Weekend Belgium

Het laatste weekend van september vindt in Nieuwpoort de derde editie van Long Course Weekend plaats, het grootste multisportfestival van België. Long Course Weekend omvat 11 sportwedstrijden voor sporters van elk niveau, van de beginnende jogger tot semiprofessionele triatleet.

Nieuwpoort eist een hoofdrol op als gaststad: zwemmen in de binnenhaven van Nieuwpoort, fietsen naar en tussen het erfgoed van de Wereldoorlogen en lopen in de Nieuwpoortse polders op een vlak en snel parcours. Alles is mogelijk.

Deelnemers beslissen zelf aan welke sporten en afstanden ze deelnemen, volledig op hun eigen maat. Zo is het evenement er voor professionele sporters en amateursportievelingen.

De start en finish van alle wedstrijden worden ingericht op het Fonteinplein naast de Vismijn. Alle info over alle wedstrijden, de parcours en veel meer vind je op www.lcwbelgium.com.

Nog meer beleving

Naast deze grote evenementen staat nog heel wat meer op de zomeragenda. Tijdens het weekend van 14, 15 en 16 juli 2023 strijkt het theaterfestival Komt dat zien! neer in Nieuwpoort. Verschillende locaties in en rond de historische binnenstad veranderen in openluchtpodia voor theater en comedy. Meer cultuur opsnuiven kan op de jaarlijkse Kunstmarkt op 29 juli 2023. Je snuistert er door prachtige kunstcreaties én krijgt de kans om zelf je artistieke talent te tonen.

Voor families mag een bezoek aan Kinderboerderij De Lenspolder absoluut niet ontbreken. Het boerderijteam zorgt voor een uitgebreid gamma aan educatieve workshops. Zo ga je met de boer op pad langs de verschillende dieren, leer je zelf brood bakken en wol vilten.

Wie het wat actiever wil, moet zeker een bezoek brengen aan het sportstrand in Nieuwpoort-Bad. Ervaren en enthousiaste lesgevers laten je proeven van een uitgebreid aanbod aan sportinitiaties en leuke workshops.

Op 17 juli 2023 is er het Loopcriterium van de Kust. Dit jaar is er voor het eerst ook een heus zeezwemevent. Beide sportuitdagingen vormen samen dé ideale voorbereiding voor het Long Course Weekend dat eind september plaatsvindt.

Naar jaarlijkse traditie wordt op zondag 6 augustus 2023 de Nationale Hulde aan Zijne Majesteit Koning Albert I en de Helden van de IJzer ingericht. Deze indrukwekkende plechtigheid vindt plaats aan het imposante gedenkteken voor de Koning-Ridder. Met de Nationale Hulde wordt eer betuigd aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.

Sint-Bernardusfeesten

De zomervakantie afsluiten gebeurt naar aloude gewoonte met de sfeervolle Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort-Bad. Tijdens deze 53e editie flaneer je langs de braderie en geniet je van verrassende mobiele animatie in Nieuwpoort-Bad. Er zijn ook leuke kidscorners voorzien voor de jongere bezoekers. Meezingen doe je met optredens van onder andere Hammertime, Willy Sommers live, Discobar Joossens feat. MC Spaghetti (Koen Crucke), Jessy (Mackenzie ft. Jessy) Bram & Lennert, The Juliets, de Nieuwpoort Concert Band, Jeuk jajajajoepie kinderdisco en Guy Swinnen band.

Er is ook nog de traditionele hondenwandeling op zondag, het vuurwerk op zaterdag en de Boulevard Bernard om naar uit te kijken.

Het volledige zomeraanbod ontdek je in de handige zomerpocket van Toerisme Nieuwpoort of online via www.visit-nieuwpoort.be.