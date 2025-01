Nieuwjaarsreceptie zal zondag in Europahal plaatsvinden

De nieuwjaarsreceptie van de Stad Tielt, die zondag vanaf 11 uur aan de Hallentoren zou plaatsvinden, verhuist naar de Europahal. Aanleiding is het voorspelde regenweer.

Het is al jaren geleden dat het weer nog roet in het eten gooide, maar de stad neemt het zekere voor het onzekere. Inwoners kunnen op 5 januari tussen 11 en 13 uur dus samen klinken op het nieuwe jaar in de Europahal. Zoals steeds worden er gratis bussen ingelegd vanuit Aarsele (om 10.30 uur aan de kerk), Kanegem (om 10.45 uur aan de kerk) en Schuiferskapelle (om 10.45 uur aan de kerk). Dit keer vertrekt er voor het eerst ook een bus in Meulebeke, om 10.45 uur in de Ter Borchtlaan. De bus terug vertrekt om 13.15 uur aan de Europahal.

Wie er zondag niet bij kan zijn, kan trouwens aansluiten op één van de andere recepties. Omwille van de fusie krijgt elke deelgemeente namelijk een aparte receptie. Die vinden sowieso binnen plaats. Op 12 januari kan je vanaf 11 uur terecht in OC Vondel in Meulebeke, op 17 januari kan je vanaf 19 uur terecht in Club 77 in Schuiferskapelle, op zondag 19 januari wordt vanaf 11 uur het glas geheven in het OC van Aarsele en op 24 januari sluit Kanegem het rijtje af met een receptie vanaf 19 uur in het OC. Alle inwoners zijn overal welkom. (SV)