Nieuwjaarsreceptie in Ter Deeve

Alle gebruikers van het dienstencentrum Ter Deeve werden uitgenodigd voor een nieuwjaarsreceptie. Centrumleidster Ines Cardoen: “Ons dienstencentrum draait op volle toeren. We hebben heel veel gebruikers die hier wekelijks één of meerdere activiteiten volgen. Dit kan gaan van petanque over rummicub, slenterwandelen, fietsen, tafeltennis, eenvoudig bewegen, Zumba, yoga, meditatie, linedance tot kaartspelen. Samen met een ploeg enthousiaste vrijwilligers verwelkomen we al die mensen en trakteren we hen op een hapje, een drankje, fijn gezelschap en leuke muziek. Zo zetten we graag het nieuwe werkjaar in.” Op het feest was ook burgemeester Luc Vannieuwenhuyze aanwezig later op de avond gevolgd door schepen Pascale Baert, schepen van Welzijnszorg en Ouderenbeleid. De feestzaal bleef goed gevuld en heel wat aanwezigen waagden zich zelfs aan een dansje. (LB/foto Luc)