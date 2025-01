Nieuwjaarsdrink in Diksmuide met week uitgesteld door slechte weer

Steeds meer steden en gemeenten moeten de geplande nieuwjaarsdrink van komend weekend uitstellen. Dat is nu ook het geval voor Diksmuide.

“Omwille van de slechte weersvoorspellingen nu zondag stellen we de nieuwjaarsdrink op de Grote Markt een weekje uit”, klinkt het bij het stadsbestuur van Diksmuide. “Dit wegens de regen en de rukwinden die voorspeld worden voor zondag. De drink wordt met een week uitgesteld naar zondag 12 januari van 11 tot 13 uur, eveneens op de Grote Markt. De trekking van de eindejaarsactie staat wel nog steeds nu zondag 5 januari gepland. We heten je nog steeds van harte welkom op die trekking om 10.30 uur in het stadhuis.” (JH)