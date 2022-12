Nieuwe zaalwachters in OC Ter Zaele en OC Ingelram: “Het OC is in goede handen”

In OC Ter Zaele in Beerst en in OC Ingelram in Esen zijn nieuwe zaalverantwoordelijken aangesteld. Daarbij komt ook het afscheid van de vorige zaalwachters, Wim Vandenberghe en Jan Vercruysse. “Als zaalverantwoordelijke ben je een beetje het bindweefsel tussen school en verenigingen. Ik was een beetje vergroeid met de zaal”, lacht Jan.

In OC Ter Zaele en OC Ingelram waait een nieuwe wind. Andy Vantomme en Jürgend Delbarge zijn er voortaan verantwoordelijk. Dat betekent dat er afscheid werd genomen van de vorige zaalwachters. In OC Ter Zaele was Wim Vandenberghe gedurende 8,5 jaar de zaalwachter, en in OC Ingelram nam Jan Vercruysse meer dan 30 jaar deze taak op zich. Jan vertelt over die meer dan dertig jaar en de veranderingen die er in die tijd zijn gebeurd.

Nieuw OC nodig

Jan Vercruysse (61) is gehuwd met Lieve Vanroose, en is vader van drie kinderen en opa van acht kleinkinderen. Hij was 41 jaar lang leerkracht bij Klavertje Vier Esen. “Op 1 mei ben ik op school gestopt met werken en het was ook de bedoeling om op dat moment te stoppen als zaalwachter. Er werd echter niemand gevonden, hoewel de vacature al bijna een half jaar online stond. Gelukkig is dat probleem nu van de baan en komt er een nieuwe zaalverantwoordelijke”, vertelt Jan.

“Toen ik destijds zaalverantwoordelijke werd, werd de zaal enkel door plaatselijke verenigingen gebruikt. Het oude zaaltje, op dezelfde plaats als waar nu OC Ingelram is, dat was eigenlijk officieel nog geen ontmoetingscentrum van de stad en bestond uit de eetzaal van de gemeentelijke basisschool van Esen. Het gebruik daarvan was niet echt georganiseerd en dan heb ik gezegd dat ik mij daar wel voor wilde engageren om dat in goede banen te leiden”, blikt Jan terug. “Het kon bijvoorbeeld gebeuren dat je als leerkracht ’s morgens op school toekwam en er nog overal volle asbakken stonden van de avond voordien, die je dan moest wegruimen voor je met de lessen kon beginnen. In 1997 heeft de stad echt wel alles op punt gezet en een reglement en een huurdersovereenkomst opgesteld. Dat zorgde ervoor dat alles beter verliep.”

Renovatie

In 2010 werd de zaal volledig gerenoveerd. “De renovatie behelsde een nieuwe refter, nieuw sanitair, een turnzaal en een keuken. Het was de geboorte van OC Ingelram. Vanaf dan konden ook particulieren de zaal huren. De zaal werd door zowel de school als de verenigingen en particulieren gebruikt. Sinds de renovatie is OC Ingelram een veel gevraagde zaal en brak er een tijd aan om alle partijen tevreden te stellen. Het was niet altijd eenvoudig en zeker niet vanaf het moment dat de zaal ook opengesteld werd voor privéverhuur. De huurders betalen 250 euro en verwachten dan ook dat de zaal in orde is”, vertelt hij.

“Het heeft eventjes geduurd voor ik kon stoppen, en ik ben Jürgend dan ook heel dankbaar dat hij deze taak op zich wil nemen. Het geeft me een grote geruststelling te weten dat Jürgend, vertrouwd als hij is met het reilen en zeilen in Esen, alles verder vlot zal laten verlopen. Het OC is in goede handen. Als zaalverantwoordelijke ben je een beetje het bindweefsel tussen school en verenigingen. Ik was om het zo te zeggen een beetje vergroeid met de zaal”, lacht Jan.

De tijd die nu vrijkomt, zal Jan vooral spenderen met zijn echtgenote Lieve. Ze gaan graag gaan fietsen en wandelen, en genieten van momenten met hun kinderen en kleinkinderen. (ACK)