Nieuwe vrijetijdsbeurs zet sociaal-culturele troeven in de kijker: “Hier is meer te beleven dan je denkt”

Op zaterdag 19 augustus stellen Gistelse organisaties en verenigingen hun aanbod voor aan het grote publiek. Op deze vrijetijdsbeurs staan verschillende demonstraties, initiaties en workshops gepland. “Zo komt iedereen te weten dat er veel meer te beleven valt in Gistel dan misschien wordt gedacht”, klinkt het.

Het ruime vrijetijdsaanbod in de stad ontdekken. Dat is de eenvoudige doelstelling van een nieuwe beurs in centrum Zomerloos, die zich richt op jong en oud. “En ken je iemand die moeilijk de weg vindt naar het vrijetijdsaanbod? Vertel die dan zeker over deze beurs of neem ze gewoon mee”, maken de organisatoren enthousiast. “Het is de tweede keer dat we zo’n beurs organiseren. De eerste editie vond plaats in 2019. Al was die eerder gericht op het vakantieaanbod van Gistelse verenigingen. Onze nieuwe editie focust op de algemene werking van organisaties en verenigingen, zoals de gewone jaarlijkse werking, projecten als vakantiewerking”, zeggen bevoegd schepen Ann Bentein (Open Vld) en deskundige vrije tijd Pieter-Jan Vantilborgh. “Het initiatief komt vooral vanuit het stadsbestuur zelf. We willen aan de hand van deze beurs aan alle mensen van Gistel – en ook daarbuiten – tonen dat er in onze stad meer te doen is dan ze misschien zelf denken. Tegelijk heeft de beurs nog een ander doel. We willen ook enkele uitdagingen aanpakken, zoals bijvoorbeeld sociaal isolement, alternatieven voor klassieke kinderopvang aanreiken en de jeugd opnieuw warm maken voor sport.”

De beurs zal zo’n 25 tot 30 standhouders verwelkomen.

Promotie

“Het aanbod is divers: sport, jeugd- en seniorenwerking, cultuur… Kortom: alle interesses komen aan bod”, vervolgen Bentein en Vantilborgh.

“Hoeveel bezoekers we verwachten? Dat is een moeilijke vraag. Een schatting maken is niet simpel, omdat we ons richten tot het grote publiek. Het voeren van promotie is al even volop bezig. Dus stiekem hopen we op een overrompeling van heel wat enthousiaste burgers.” De vrijetijdsbeurs opent om 13.30 uur en sluit omstreeks 17 uur in het centrum in de Sportstraat. De toegang is gratis. Zou zo’n beurs hartje zomer ook een winterse editie kunnen krijgen? Het stadsbestuur sluit niks uit. “Maar gezien we de standhouders de kans bieden hun jaarwerking toe te lichten, en die meestal pas in september start, was augustus een goed moment. Zo kan iedereen zich op tijd inschrijven voor het volledige jaar. Een winterse editie zou weliswaar een mogelijke piste kunnen zijn.” (TVA)