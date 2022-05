Nieuwe uitbaatster voor tennis en minigolf op site Stella Maris in Zeebrugge

De Zeebruggenaars zijn bijzonder gelukkig dat de tennis en minigolf vanaf 1 juni opnieuw opengaat op de site Stella Maris aan de gelijknamige kerk op de Strandwijk.

Els De Neve zal de zaak runnen. Ze stopte haar job in de vastgoedsector en keert terug naar Zeebrugge waar ze opgegroeid is. Ze kent de Strandwijk bijzonder goed.

Leven in de horeca

Het leven in de horeca zag ze als kind: haar ouders runden het café de Dikke Vazanten in Zeebrugge-Dorp en haar grootouders het Werftje. Ze zag de terreinen verkommeren want de tennis en minigolf stond leeg. De vorige uitbaatster was in de coronaperiode gestopt.

De stad ging vorig jaar op zoek naar nieuwe uitbaters maar vond die niet. Uiteindelijk stelde ze de site dit jaar te huur en moest ze haar prijs verlagen. Els wou ook enkel de minigolf, de tennis en het horecagedeelte. Het gebouwtje van het vroegere zwembad huurt ze niet. Ze heeft er ook geen plannen mee.

Vijf dagen per week

Els zal minstens vijf dagen per week open zijn en hoopt de komende zomer op heel wat volk. Ook tijdens de wintermaanden zal Els openblijven, dit telkens van donderdag tot en met zondag.

Intussen hebben de stedelijke diensten de site netjes gemaakt. Burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem gingen donderdag de nieuwe huurster alle succes toewensen.

Intussen staat ook al vast dat Petanqueclub Vrienden van Stella Maris van start gaat met Michel Monbaliu die een hele bestuursploeg en ook heel wat leden vond.