Nieuwe sportstraat moet bezoekers Sport Vlaanderen in Brugge aan het bewegen zetten

In het centrum van Sport Vlaanderen in Brugge is donderdag een vernieuwde sportstraat geopend. Het initiatief komt van de Sportinnovatiecampus, een samenwerking tussen Sport Vlaanderen en Howest. De speciale vloer in de sportstraat moet bezoekers aan het bewegen zetten.

De vernieuwde sportstraat bevindt zich aan de ingang van het centrum Sport Vlaanderen en werd vernieuwd volgens de principes van active design. Daarbij wordt fysieke activiteit gestimuleerd. Het ontwerp is geïnspireerd op het spel ‘the floor is lava’, waarbij men de grond niet mag aanraken. Dat moet bezoekers op een laagdrempelige manier aanzetten om te bewegen.

“De vloer is voorzien van speelse prints, zoals bruggen en rotsen die een uitdagend parcours vormen”, zegt Sarah Van Laeken, projectmanager Sportinnovatie bij Sport Vlaanderen. “Daarnaast zijn aan de muren klimgrepen en touwen aangebracht die extra bewegingsmogelijkheden bieden. Door de combinatie van visuele aantrekkingskracht en interactieve elementen wordt beweging een vanzelfsprekend onderdeel van deze ruimte. Zo draagt de Sportstraat bij aan een actieve levensstijl vanaf het eerste moment dat bezoekers het centrum van Sport Vlaanderen Brugge binnenkomen.”

De opening van de Sportstraat vond donderdag plaats tijdens de Innovation Expo, een evenement voor geïnteresseerden die willen weten wat er leeft op het vlak van sport en innovatie. Op de Innovation Expo presenteren studenten van Howest en partners van de Sportinnovatiecampus meer dan dertig interactieve sportstanden met exergaming, digital coaching, new sports en active design.