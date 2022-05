Nieuwe oorlogszoektocht doorkruist alle deelgemeenten van Langemark-Poelkapelle

Tot en met 28 augustus worden in Langemark-Poelkapelle twee zoektochten georganiseerd. De ene kan te voet afgelegd worden, de andere met de wagen.

“De wandelzoektocht doorheen het centrum van Langemark is een drietal kilometer lang”, vertelt organisator Danny Vanacker. “Tijdens de wandeling moeten de deelnemers op zoek gaan naar duidelijk herkenbare foto’s en per foto moet een vraag worden opgelost. De wandeling start dit jaar aan Sportkaffee Eleven.”

“Tijdens dezelfde periode sturen we iedereen ook met de wagen de baan op. Daarvoor start men aan Eetkaffee Steenstraete in Bikschote. Deze zoektocht van ongeveer 45 kilometer doorkruist alle deelgemeenten om te eindigen in Merkem. Deze zoektocht staat vooral in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Wees echter op je hoede voor de diverse valkuilen en spreekwoordelijke ‘addertjes’ waarmee deze zoektocht doorspekt is”, besluit Danny Vanacker.

Iedereen krijgt prijs

Deelnemingsformulieren voor deze zoektochten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen bij Marcel Malengier en Mieke Degryse in de Langemarkstraat 52 in Zonnebeke, bij Danny Vanacker in de Eeckhoutmolenstraat 5c in Langemark, in ’t Munchenhof in Langemark, Eetkaffee Steenstraete in Bikschote, Bistro De Koornbloem in Langemark en Sportkaffee Eleven in Langemark. Iedere deelnemer die zijn antwoordenblad tegen 30 augustus indient bij Danny Vanacker, heeft recht op een prijs. Er zijn ook prijzen te winnen, met als hoofdprijs een fiets. Op zaterdagavond 1 oktober vindt de prijsuitreiking plaats in Den Tap. (RED)