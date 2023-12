Nieuwe kerstverlichting voor ‘M’

De traditionele kerstboom op het midden van het marktplein heeft afgedaan. De gemeente Meulebeke investeerde in een totaal nieuwe kerstverlichting, waarbij de letter ‘M’ (het nieuwe logo van de gemeente) het leeuwenaandeel van de kerstdecoratie opeist. De ‘M’ zal niet enkel tijdens de feestdagen te bewonderen zijn, maar zal ook ingezet worden bij de andere evenementen in de gemeente. De constructie bestaat uit glasvezel, is dus licht en zeer resistent. Het duurzame karakter ervan garandeert een levensduur van meer dan tien jaar. De constructie is drie meter hoog, 3,5 meter lang en een halve meter diep. De witte leds moeten zorgen voor de sfeerschepping. De aankoopprijs van het nieuwe sierstuk bedraagt 11.448,46 euro. Daarnaast werden er ook nog 23 paalmotieven en boomverlichting ingehuurd voor een totaalbedrag van 18.694,50 euro voor een periode van drie jaar. Op de foto staan de burgemeester en schepenen samen met het hoofd van de technische dienst bij de nieuwe kerstverlichting. (LB/foto Luc)