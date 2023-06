Nieuwe evenementenkalender in handig zakformaat zit in alle Bredense bussen

De nieuwe evenementenkalender voor de zomer van ’23 werd deze week in alle Bredense brievenbussen bedeeld. De kalender bevat alle activiteiten die tijdens de zomermaanden georganiseerd worden.

“De kalender steekt in een handig nieuw formaat. We hebben voor een klein zakmodel gekozen, makkelijk en overzichtelijk”, aldus toerismeschepen Alain Lynneel.

De evenementenkalender is in dezelfde huisstijl opgemaakt als de Beleef Bredene 2023-gids, die allerlei tips over Bredene bevat en een overzicht biedt van de logeermogelijkheden. Deze toeristische gids ligt al een tijdje in de rekken en wordt opgestuurd of digitaal bezorgd aan wie erom verzoekt. (MM)