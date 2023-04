Nieuwe beweegroute geopend bij woonzorgcentrum De Zilverberg in Rumbeke

In het kader van de Week van de Valpreventie, die momenteel volop aan de gang is, opende de stad Roeselare in de nabijheid van het woonzorgcentrum De Zilverberg een nieuwe beweegroute.

“Regelmatig wandelen helpt om valincidenten te vermijden. Wandelen doet wonderen”, aldus schepen van seniorenbeleid Bart Wenes (CD&V) die als opwarming enkele beweegoefeningen voor deed. De stad opende vorig jaar al beweegroutes langs woonzorgcentra De Waterdam en Ter Berken. Dit jaar volgden de routes aan BEN vzw en wzc Westerlinde.

Ook andere activiteiten

Ook in Rumbeke werd intussen een beweegroute geopend die de omgeving van PVT Valckeburg, De Hovenier en Sint Henricus omvat. Maandag werd de beweegroute aan De Zilverberg officieel geopend. In het kader van de Week van de Valpreventie zijn er in de verschillende Roeselaarse woonzorgcentra ook nog tal van andere activiteiten. Zo gaat de powergym door in wzc Westerlinde, organiseert De Waterdam een sneukeltocht en doen de senioren van De Zilverberg aan groepsgymnastiek.