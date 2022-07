Nieuwe attractie in Steenkerke: met een kano de Steengracht afvaren

Sinds zondag 10 juli heeft de gemeente Steenkerke er een nieuwe attractie bij. Op kermiszondag werd een steiger in gebruik genomen in de Steengracht van waarop je een kajak of kano veilig in het water kan laten.

Burgemeester Peter Roose van Veurne kwam, samen met raadslid Isabelle Verlodt uit Steenkerke, de bezielster van de aanleg van de nieuwe steiger, het lintje doorknippen.

Onmiddellijk na de officiele inhuldiging gingen een aantal kanovaarders het water op. Er kan gevaren worden tot aan het sas van de ‘Kortewilde’ nabij de Lovaart of in de andere richting naar het Proostdijkvaartje in Veurne.

De Steengracht is een ondiep zijvaartje van de Lovaart, dat dwars door het dorp loopt en zich dan verder kronkelt langs velden en weiden. (JT)