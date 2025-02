Nieuw zwembad van Tielt komt naast sporthal De Ponte: “Een weloverwogen keuze”

Tielt krijgt een nieuw zwembad op het terrein tussen de Europahal en sporthal De Ponte, op een steenworp van de locatie van het oude Tieltse zwembad. Dat nieuws maakte het nieuwe schepencollege van de fusiestad maandagavond bekend. Het zwembad in Meulebeke zal dus op termijn dicht gaan, al belooft de stad te investeren op andere vlakken op Ter Borcht.

Betonrot maakte in januari 2023 een roemloos einde aan het zwembad van Tielt. Bij fusiepartner Meulebeke is er wel nog steeds een zwembad op Ter Borcht, maar ook dat bad is op pensioengerechtigde leeftijd (de vergunning loopt nog tot 2030). In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen waren alle partijen het erover eens dat er dringend een nieuw zwembad moest komen. Maar over de locatie liepen de meningen uiteen. In Tielt? In Meulebeke? Of ergens tussenin? Noch de CD&V van Luc Vannieuwenhuyze, noch het Team Burgemeester van Dirk Verwilst wilden daar voor de verkiezingen een uitspraak over doen. Iedereen Telt en Vooruit, die nu samen met CD&V-Lijst voor de Burger in de meerderheid zitten, pleitten wel al langer voor een nieuw zwembad in de buurt van het oude. Bij de voorstelling van het nieuwe schepencollege in december werd het zwembad aangehaald als prioriteit, maar ook toen werd geen locatie bekend gemaakt.

De bestuursmeerderheid heeft nu wel de knoop doorgehakt. Het nieuwe zwembad komt in Tielt, nabij sporthal De Ponte. “Een welverwogen keuze”, benadrukken sportschepen Lieve Germonprez en burgemeester Luc Vannieuwenhuyze. “Twee onafhankelijke studies, een locatiestudie van Mondea en een regionale sportinfrastructuurstudie van Midwest, bevestigen dat deze locatie de beste keuze is voor ons nieuw sportzwembad. Uit de studie van Mondea blijkt dat een zwembad in Tielt de laagste verplaatsingsinspanning zal vergen van de scholen. Uit de studie van Midwest blijkt dat de nood aan zwemwater erg hoog is onze regio. Mochten we ons nieuwe sportzwembad bouwen in Meulebeke, dan toont de studie een blinde vlek van zwembadwater rond Tielt.”

Investeren in Ter Borcht

Dat betekent dat het zwembad op Ter Borcht op termijn dus verdwijnt. Bedoeling is wel om het zwembad in Meulebeke open te houden tot het nieuwe zwembad in Tielt klaar is. “We beseffen dat dit een ingrijpende beslissing is met een grote impact”, aldus het college. “Maar tegelijk investeren we fors in de sportsite Ter Borcht. We zorgen er voor een nieuw kunstgrasvoetbalveld, een kunststoflooppiste, een vast mountainbike- en crossparcours en hopen er de mogelijk te bieden om in open water te zwemmen. Het huidige sportcomplex krijgt bovendien een grondige opknapbeurt. Met een modern sportzwembad in Tielt – waar watersportclubs, scholen en publieke zwemmers terecht kunnen – én een groene openlucht-sportsite in Meulebeke, waarbij de sportschool niet vergeten wordt, bouwen we samen aan een sportieve toekomst.”

Een timing ligt er voorlopig nog niet op tafel, maar het stadsbestuur laat weten dat er voor de concrete uitbouw van de plannen binnenkort een strategische denktank én een participatiegroep opgericht wordt. (SV)