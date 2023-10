Nieuw trailparcours ‘In Flanders Trail’ voor lopers in Heuvelland en grensgemeenten

Nadat de gemeente Heuvelland eerder samenwerkte met naburige Noord-Franse dorpen voor een grensoverschrijdende zomerfietstocht en bruine kroegentocht wordt nu de kaart van de sportieve loper getrokken. In samenwerking met Saint-Janscappel werd de In Flanders Trail uitgewerkt, een permanent trailparcours aan weerskanten van de schreve.

In Flanders Trail bundelt 9 parcours van verschillende afstanden en moeilijkheidsgraad. Er zijn 6 startplaatsen waarvan 2 in Heuvelland, één aan de parking in de Kasteeldreef in Kemmel en een tweede aan de Kosmos op de Rodeberg. Heuvelland telt zo 4 parcours: van de Lijstermolen naar de Kosmos (6,2km), de ronde van Westouter (11,7km), over de bergen (18,2km) en tussen de wijngaarden (7,2km).

“We kozen uiteindelijk voor een Engelse naam die de sport ook duidelijk maakt en ook een verwijzing is naar In Flanders Fields,” zegt schepen van toerisme Bart Vanacker. Alle parcours zijn bewegwijzerd en kunnen ook via een app gedownload worden. De routes werden uitgetekend op het bestaande wandelnetwerk.

In het voorjaar van 2024 volgt alweer de volgende grensoverschrijdende samenwerking met een project rond erfgoed.