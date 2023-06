Nieuw skatepark op Sportpark Wingene

Er werd een gloednieuw skatepark in het sportpark van Wingene ingericht. Dit kwam er op basis van een eerdere bevraging op het tijdelijke pop-up skatepark. Voortaan kunnen jongeren zich uitleven op in het skatepark in Wingene en in Zwevezele.

“Het skatepark van Zwevezele is soms net iets te veraf voor onze jongste skaters, en sinds skateborden een olympische discipline is, is de populariteit van de sport de laatste jaren enkel nog maar gestegen,” vertelt schepen van Jeugd en Sport Jens Danneels. “Ook in Wingene hebben we nu een ingerichte plek om deze sport op een veilige manier en op elk moment uit te oefenen.”

Verschillende toestellen

Een goed skatepark ligt er natuurlijk niet van vandaag op morgen. Vorige zomer werd er een bevraging gelanceerd. “We startten met een brainstromsessie van Jong CD&V met lokale starters waarna vorig zomer een tijdelijke opstelling op het sportpark kwam te staan. Op dit pop-up skatepark lanceerden we tegelijk een bevraging welke toestellen permanent gewenst zijn, en op welke andere locaties ze eventueel in de toekomst kunnen komen.”

De toestellen werden op maat gemaakt door Crooked Skatepark Constructions en bestaan uit twee quarter pipes, een manuel pad, een los staande rail en een bank to bank met ledge en rail.