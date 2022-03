Nieuw ‘multimovepad’ in De Haan prikkelt kinderen om spelenderwijs Duinbossen te ontdekken

In de Duinbossen van De Haan konden kinderen afgelopen weekend het gloednieuwe multimovepad ontdekken. Het pad doorkruist een deel van de speelzone Vossenhol en zorgt door middel van natuurlijke hindernissen en houten constructies voor een mix van bewegen, ravotten en natuurbeleving.

“Met de multimovepaden willen we kinderen tussen drie en twaalf jaar op een leuke en ontspannende manier laten ravotten in een natuurlijke omgeving zoals de Duinbossen. Kinderen maken op deze manier ook kennis met onze prachtige natuurgebieden, en zien zo spelenderwijs het belang in van groen en natuur”, zegt Evy Dewulf van het Agentschap Natuur en Bos.

Stukje blote voeten

Op de klim- en stappalen, het evenwichtsparcours, het duikelrek, de xylofoon, de springcarrousel, de schommels en zelfs een heuse katapult kunnen kinderen zich naar hartenlust uitleven en leren ze onder andere klimmen, springen en landen, trekken en duwen, glijden en roteren. Kinderen kunnen er ook dennenappels gooien naar de ‘woodspirits’ in het bos, of zelfs een klein stukje afleggen op blote voeten. Het nieuwe multimovepad stimuleert op die manier de basismotoriek bij kinderen.

“Ze oefenen onderweg maar liefst twaalf fundamentele bewegingsvaardigheden in, en jong geleerd, is oud gedaan: een goede motorische ontwikkeling als ze klein zijn, zorgt ervoor dat kinderen ook op latere leeftijd actief blijven”, zegt Joost De Ville van Sport Vlaanderen. De multimovepaden zijn een initiatief van ANB, Sport Vlaanderen en de gemeenten.

“Met dit avontuurlijk parcours kunnen kinderen op een speelde manier de Duinbossen ontdekken. Recreatie en natuur gaan hier hand in hand, ideaal om samen met de kinderen of kleinkinderen op stap te gaan”, zegt Hilde Dhont, schepen van Jeugd in De Haan. Het 2,5 kilometer lange beweegpad start op de parking van ’t Schelpestik aan het Kennedyplein, bij de totem met het vosje.

