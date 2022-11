Nieuw jeugdlokaal opent de deuren in Halloweensfeer

De jeugddienst merkte dat er nood was aan een centraal jeugdlokaal waar allerlei activiteiten georganiseerd kunnen worden. Ze gingen op zoek naar een geschikte locatie, en vonden die uiteindelijk in de bibliotheek van Woesten.

“Om alle misverstanden uit de weg te gaan willen we heel duidelijk zeggen dat de bibliotheek gewoon blijft bestaan. Het zal nog steeds mogelijk zijn om hier boeken uit te lenen, alleen zal het lokaal nu gewoon meerdere functies krijgen. Deze ruimte zal nu ook de thuisbasis zijn voor verschillende jeugdactiviteiten”, zegt schepen Gerda Goubeir.

Activiteiten tijdens de vakanties

“Tijdens de zomermaanden zal de speelpleinwerking hier plaatsvinden, en deze herfstvakantie zullen we het concept van speelpleinwerking in de ‘tussenvakanties’ uittesten. Het zal ook mogelijk zijn om tijdens de jeugdactiviteiten, dus buiten de openingsuren van de bibliotheek, boeken uit te lenen. Doordat de kinderen tussen de boeken spelen, hopen we dat ze gestimuleerd zullen worden om te lezen”, besluit Gerda.

De kinderen zorgden voor hapjes en drankjes in het Halloween thema en versierden de zaal.