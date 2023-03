Nieuw fandorp aan hippodroom lokt heel wat toeschouwers tijdens Dwars door Vlaanderen: “De coureurs zijn de paarden van de weg”

Voor het eerst werd voor Dwars door Vlaanderen een supportersdorp ingericht in en rond HippoLoggia. Het nieuwe concept en zachte weer lokte heel wat wielerfans naar de hippodroom. Naast passages van zowel de mannen als de vrouwen werden er ook muziek en randanimatie voorzien. De laatste schooldag vieren, een vipuitstap of namiddag met de kids: iedereen genoot van het wielerspektakel.

Kort na het middaguur vertrokken de renners uit Roeselare voor een tocht van 184 kilometer richting Waregem. Op het menu: typische Vlaamse kuitenbijters en stevige kasseistroken. De dames gingen om 14.45 uur van start op de hippodroom van de paardenstad, waar de organisatie voor het eerst de HippoLoggia-site omtoverde tot een groot fandorp.

Met een happy hour, koers op groot scherm, passages van zowel de mannen als de vrouwen, een steepleworp, livemuziek en een springkastelenpark was er voor elk wat wils. De tribune was goed bevolkt, op de verdiepingen van HippoLoggia verzamelden tientallen vips. Zo leek het op een miniversie van Waregem Koerse.

Liefde voor de koers

Stephanie De Meester nam dochters Gemma (4) en Jill (2) mee naar het fandorp. “Wij gaan naar zo goed als alle voorjaarsklassiekers kijken, tot en met Luik-Bastenaken-Luik”, vertelt ze. “We wonen in Waregem en zijn met de fiets. Mijn man was vroeger zelf wielrenner en de liefde voor de koers zit in ons gezin.”

De dochters genoten zichtbaar van het springkastelendorp. “Dit is een leuk initiatief. Het is tof om op deze manier de koers te volgen.” Als de renners hun doortocht maken, gaan de handen in de lucht. “We supporteren vandaag voor Sep Vanmarcke. Maar Gemma en Jill applaudisseren eigenlijk voor iedere fietser onderweg, profrenner of niet.”

Enkele vijfdejaars van Campus VTI vierden op de hippodroom het begin van de paasvakantie. “We hadden net onze laatste schooldag. Het is plezant om hier iets te komen drinken en de wedstrijd te volgen. We gaan wel vaker gaan kijken als het peloton in de buurt passeert”, zegt Guillaume Van Praet (17).

Genieten

Ook Jan Ghesquiere is van de partij. Hij volgt Dwars door Vlaanderen voor het eerst live. “Tot vorig jaar werkte ik bij de federale politie in Brugge. Daar coördineerde ik de wedstrijd. Op het scherm zagen we alle motards en helikopters. We hielden in de gaten mocht er een ongeval of interventie plaatsvinden op het parcours, zodat de organisatie zich kon aanpassen.”

“Dit fandorp vind ik echt geslaagd. Je kan op het gemak de koers volgen, genieten van wat muziek en randanimatie. Het is eens iets anders dan paardenrennen, maar uiteindelijk zijn de renners de paarden van de weg. Ik heb een enorme bewondering voor de coureurs, zeker als ze urenlang in barre omstandigheden moeten fietsen.”