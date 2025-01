Stad Oostende heeft de aanleg van een nieuw cricketterrein in Sportpark De Schorre goedgekeurd. Het nieuwe veld is een aanvulling op het huidige terrein dat momenteel door drie cricketclubs wordt gebruikt.

Stad Oostende heeft in samenwerking met Farys beslist om vlakbij het bestaande cricketterrein een tweede speelveld aan te leggen. De geplande realisatie is noodzakelijk om de druk op het huidige veld te verminderen en stelt de clubs in staat hun trainingen en wedstrijden efficiënter te organiseren.

Oostende telt momenteel drie cricketclubs: Cricketclub Ostend Exiles, Cricketclub Zalmi en Ostend Cricket Club. De aanleg van het nieuwe veld heeft ook positieve gevolgen voor de spelers van Baseballclub Piranhas, die binnenkort gelijktijdig met de cricketclubs kunnen oefenen en competities kunnen afwerken. Tot nu toe was dit niet mogelijk omdat het honkbalterrein naast de bestaande cricketaccommodatie ligt.

Schepen voor Sport, Charlotte Verkeyn: “Ik ben verheugd te kunnen aankondigen dat er alvast geïnvesteerd wordt in een bijkomend veld voor de cricket. Het is onze bedoeling om in de komende jaren in te zetten op de sportinfrastructuur, zowel binnen de uitbouw van Sportpark De Schorre als elders in de Stad Oostende. Dit is dus alvast een eerste aanzet bij het prille begin van het nieuwe jaar.”

De totale kostprijs voor de aanleg bedraagt 19.540 euro. De werkzaamheden moeten dit voorjaar afgerond zijn.