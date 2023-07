Nieuw concept voor gegidste boottochten in Kortrijk: “In de avond heerst er een aangenamere sfeer aan boord, het is ook fotogenieker”

GidsenPlus en De Keper hebben zes jaar lang de aperitiefboottochten op zondagochtend georganiseerd, elke week om 10 uur. “Dat draaide goed, maar we vonden dat het tijd was om van concept te veranderen. Op woensdagavond willen we een ander publiek aanspreken, inclusief mensen die in het weekend uitgaan”, lacht gids Bart Hanson.

“In de avond heerst er een aangenamere sfeer aan boord, het is ook fotogenieker. Er zijn doorgaans minder grote boten die passeren op de Leie. Onze bootkeuze hangt af van het aantal inschrijvingen, meestal varen we met de ruime pontonboot ‘Liese’, die tevens het meest comfortabel is.” In totaal kunnen er maximaal elf deelnemers zich inschrijven. “Het grote pluspunt van de gegidste boottochten is dat je ook individueel kunt deelnemen”, vervolgt Bart. “Dus als je niet direct gezelschap hebt, kan je ook gewoon meegaan. Het huren van een boot voor bijvoorbeeld twee personen is financieel niet zo interessant, maar met deze formule hoef je geen volledige boot af te huren. Je sluit gewoon aan bij de groep.”

Stad herontdekken vanop het water

“De boottocht is inclusief een lokaal biertje, zoals Julia, Vie van Brouwerij Ruimtegist, O’de Lys, dat gebrouwen is met gezuiverd water uit de Leie”, legt Bart uit. “Een ander voordeel van de boottocht is de aanwezigheid van een gids. Je leert over de geschiedenis van Kortrijk en de Leie, vlas, scheepvaart, legendes, grappen, anekdotes, en nog veel meer. Er is zoveel materiaal dat we wel zes uur kunnen vertellen over de Leie. We passen het verhaal aan, afhankelijk van de groep. Elke gids heeft zijn eigen stijl. Pol Ranson speelt accordeon en doedelzak, Wim Bruynooghe zingt en dicht, Philippe Fieux bootst de mosselman na met een klaroen naar aanleiding van een persoonlijke anekdote. Jan Dhaene is gespecialiseerd in de fauna en flora van Kortrijk, en ik sta bekend om mijn vreemde associaties, zoals het verschil tussen bol.com en Willem Vermandere”, vertelt Bart. Stuurman Danny Folens voegt zich bij de boot wanneer de gids zelf niet stuurt.

“We horen vaak van klanten dat ze de stad herontdekken vanaf het water. Het uitzicht vanaf de Leie is anders. Het is ook prachtig om te zien hoe Kortrijk veranderd is. Dit is ons zevende seizoen, dus ons gidsmateriaal evolueert mee naarmate onze dynamische stad verandert”, besluit Bart.